TikTok en problemas: es blanco de una demanda judicial y esta es la razón

Los padres de los niños fallecidos han arremetido contra la aplicación por mostrar en la sección ‘Para ti’ vídeos del peligroso challenge

TikTok ha recibido varias demandas de padres asegurando que sus hijos han fallecido tras intentar recrear un reto viral llamado ‘blackout challenge’, según ha revelado The Washington Post, quien cuenta al detalle una de estas denuncias: la de la madre de una de las pequeñas fallecidas; Nylah Anderson, de 10 años de edad.

El reto consiste en ponerse rojo mientras el usuario se auto-asfixia con la ayuda de una cuerda, cinturón, correa de un bolso, etc. hasta el punto de perder el conocimiento.

Según informa The Verge, son 5 las personas que han fallecido tras intentar imitar el mencionado desafío. Todos ellos, menores de entre 10 y 14 años y de nacionalidad estadounidense, italiana y australiana.

TikTok habría avisado de los peligros, pero no borró los post

Según los denunciantes la plataforma incitó a los pequeños a realizar el reto, y la madre de Nylah Anderson también asegura que "TikTok está programando a los niños en aras de las ganancias corporativas y promoviendo la adicción".

La respuesta de TikTok

TikTok ha alegado en una declaración al Washington Post que el ‘blackout challenge’ no es un reto originario de la plataforma, y que en ningún momento se convirtió en una tendencia en TikTok. Sugiriendo, por tanto, que no se viralizó o promovió entre los usuarios. Pero luego de conocner las demandas eliminó las publicaciones que muestran el challenge y el hashtag #BlackoutChallenge no está operativo.

Pero según la madre de la pequeña Nylah Anderson la plataforma mostró los vídeos en la sección 'Para ti', un área que muestra clips recomendados por la plataforma, indicó Hipertextual.