Mientras ya genera interés, el Taycan EV de Porsche revelará su diseño final en septiembre

TE Aunque recién en el segundo semestre del año se conocerá la versión final del nuevo enchufable de Porsche, ya hay interesados haciendo reservas

Así es, el Taycan EV de la marca ha atraído a más de 20.000 compradores que ya han realizado los depósitos para convertirse en orgullosos dueños de este vehículo eléctrico.

Esta cifra ha alertado y generado gran interés por su rival Tesla, porque la cifra revelada por Porsche para su Taycan es elevada. La compañía también confirmó informes anteriores de que está aumentando la capacidad de producción planificada. Si bien no mencionó un número en particular, esta podría pasar de 20.000 vehículos a 40.000.

El jefe de Porsche, Oliver Blume, dijo en una entrevista: "Esta es una cifra significativamente más alta de lo que esperábamos: por lo general, solo vemos los picos de pedidos después de que están disponibles los primeros informes de conducción, cuando se presenta el vehículo y cuando los clientes pueden sentarse en el auto en la vida real".

Estas no son sólo personas que se inscriben en un puesto: las reservas requieren un depósito de € 2.500 / U$S 2.500. Sin embargo, eso es una caída en comparación con el rango de precios de U$S 90.000 a U$S 130.000 de Taycan, por lo que la compañía puede ver algunas cancelaciones en el camino. Sobre todo porque esas reservas se hicieron antes de que Porsche revelara el diseño final del vehículo en septiembre. Una cosa parece estar segura: el fabricante de automóviles equipará a Taycan con un sistema de 350 kW de 800 voltios que puede cargarlo al 80 por ciento de su rango de 185 a 250 millas, en 15 minutos, reveló Engadget.