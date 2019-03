WhatsApp tendrá su propia moneda digital para hacer transacciones a través de la aplicacíón

Facebook está trabajando en el desarrollo de su moneda virtual con el objetivo de integrar la opción de transacciones en su app de mensajería

WhatsApp podría tener su propia criptomoneda a partir del año próximo. Esto se debe al desarrollo de estas monedas digitales en la que Facebook está trabajando.

El objetivo final de la red social es integrar la opción de transacciones en Instagram y Messenger. Combinado con la opción ya iniciada en WhatsApp, podría llevar su moneda virtual hasta a 2.700 millones de personas, según Business Insider.



Esto podría tener implicaciones en las industrias minoristas y de remesas. Mientras que comerciantes y empresas de pago, sobre todo en Estados Unidos, han evitado hasta ahora su uso para compras.



Pero el uso de criptomonedas tiene un segundo provecho para la red social. Facilitaría el enfoque de Facebook para el intercambio de datos, e incluso la obtención más específicos de los mismos.



Los beneficios en el uso de la moneda virtual, además de ser transfronteriza, incluye la velocidad en el que se realizarían las transacciones y la exclusión de intermediarios.



Así como Facebook, Telegram y Signal, un servicio de mensajería cifrada cada vez más popular entre los defensores de la privacidad, también están trabajando en sus propias monedas digitales. Al igual que las grandes marcas de Corea del Sur y Japón, Kakao y Line.



Estos proyectos están detrás de un mercado que está siendo cada vez más relevante en Estados Unidos (como Venmo, que facilita el envío de pagos por teléfono). Mientras que, en mercados como China, la aplicación de mensajería WeChat cuenta con su propio sistema de pago, informa Gestión.



Aunque Facebook no habló de forma directa de su moneda, y las otras empresas evitaron comentar sobre sus proyectos, se entiende que la mayoría de estos persiguen una moneda digital que podrían existir en una red descentralizada de computadoras.



Estas nuevas criptomonedas serían especialmente útiles en países en desarrollo. Permitirá movimiento de dinero a personas de estas naciones donde es usual las dificultades para abrir cuentas bancarias y realizar compras en línea, como pasó con el Bitcoin. Pero a la vez tendrán que enfrentar los obstáculos regulatorios y tecnológicos que han frenado a esta empresa.



Al no existir una autoridad central, estas han sido de gran beneficio para delincuentes y estafadores. Mientras que su diseño de redes de computadoras hace que sea difícil manejar un número significativo de transacciones.



Pero la duda resalta en que, si Facebook es suficientemente responsable para garantizar y aprobar cada transacción y hacer un seguimiento de y para el usuario, Si la red social lanza una moneda que no puede controlar por completo, será más complicado que pueda ganar dinero con las comisiones de las transacciones y más fácil para los delincuentes el usarla con fines ilegales.