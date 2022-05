Estafas virtuales: una periodista cayó en las redes de los ciberdelicuentes

Una reconocida periodista de la TV pública Y Radio con Vos fue víctima de un ciberataque informático en que la extrajeron una gran suma de dinero

Leticia Martínez, periodista de la TV Pública y Radio Vos comunicó en sus redes sociales que ciber delincuentes le robaron tres tarjetas: una de Débito y dos de Crédito.

"La de crédito fue la primera. Me aparecía un gasto por más de 15 lucas hecho en Solo Deportes, que no era mío. Bloqueo la tarjeta y denuncio que ese gasto no es mío", contó desde su cuenta de Twitter.

Leticia Martínez

Mercado Pago en la mira

Pero lejos de tratarse de un error casual, cuando chequeo su tarjeta de débito encontró un importe similar para abonar en Mercado Pago.

"Llamé a SoloDeportesOk para que cancelen esa compra que no era mía pero me dijeron que no podían cancelarla porque si bien la compra figuraba con mi tarjeta, no figuraban mis datos. Es decir, que a mitad de mes me chorearon de una 15 lucas más", relató.

Por último, cuando quiso pagar con la tarjeta que le quedaba, una de débito de Banco Nación, le figuraba como saldo insuficiente.

Entró al home banking, y tenía dos gastos más de alrededor de 15 mil pesos, también, en Solo Deportes, más uno de cinco lucas en otro local. Todos hechos a través de Mercado Pago.

"Tuve que dar de baja las tres tarjetas, y ahora estoy a la espera para que me reconozcan que me estafaron en más de 60 lucas con mis tarjetas y para que me devuelvan la plata del débito que me dejaron vacío", detalló.

Y agregó: "No se cómo hace el robo. Primero pensé que quizás en algún local de comida di mi tarjeta pero lo cierto es que de las 5 compras, 4 fueron al mismo local y todas por medio de Mercado Pago".

Ciberseguridad

¿Cuáles son los ataques más frecuentes?

"Para entender cuál es la lógica detrás de un delito cibernético, es importante saber que nada de lo que se está haciendo en la actualidad es nuevo. Lo único que cambia es el medio que se utiliza", afirma a iProUP Emiliano Piscitelli, especialista en Ciberseguridad y CEO de BeyGoo, quien divide los delitos más recurrentes en tres categorías:

Captación de datos personales

Puede darse a través de sitios de compra y venta, como el marketplace de Facebook. El ciberdelincuente contacta a quien está vendiendo un producto o servicio e interpreta el personaje de un comprador que manifiesta desconfianza sobre el artículo ofrecido.

De esta manera, termina obteniendo datos personales e incluso la copia de documentos como DNI o cédula verde.

Otro approach habitual se da a través de Whatsapp con alguna promoción de supermercado o combustible que se viraliza rápidamente. Para poder participar exigen a los usuarios que completen sus datos personales y reenvíen a sus contactos, de esta manera la víctima termina siendo parte de la estafa.

Captación de datos financieros

Esta modalidad se da mayormente a través de redes sociales, cuando un usuario realiza una queja o pone Me gusta a una publicación en el sitio de un banco, fintech o empresa de servicios.

Esa persona luego es contactada por un delincuente que se hace pasar por un miembro de la organización y le ofrece su ayuda, le pide el número de teléfono, lo llama y le saca información.

Apropiación de cuentas de redes sociales y whatsapp

Los usuarios son contactados por Facebook o Instagram con la excusa de validar la cuenta o por algún tema de copyright, se les solicita que ingresen a un link con una pantalla parecida a la de estas redes para que ingresen su contraseña. Automáticamente, se bloquea el acceso y también la cuenta de Gmail asociada.

En el caso de Whatsapp, generalmente hacen una llamada haciéndose pasar por un organismo público o una empresa de servicios, se dan de alta con otro teléfono y piden que compartan el SMS de verificación para validar y se apropian de la cuenta .

A partir de ahí, se realizan todo tipo de estafas a los contactos de ese usuario, mayormente con temas económicos.

¿Qué hacen los ciberdelincuentes con los datos robados?

"Los datos financieros y personales, en muchos casos, se revenden por $3.500 o cinco cuentas a $2.500 cada una", revela Piscitelli.

Según el experto, "los precios varían en función del límite de la tarjeta, cuando es alto tiene mayor valor. También se usan para pagar deudas de servicios de terceros por una comisión del 50% del valor de lo adeudado".

"Con el home office y las actividades remotas, otro de los ciberdelitos furor durante la pandemia han sido los ataques distribuidos, denegación de servicio (DDoS, por sus siglas en inglés, que consiste en hacer colapsar un sistema") a una Red Privada Virtual o VPN".