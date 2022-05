Mundo cripto: los consejos de veteranos a principiantes en tiempos de crisis

En un momento en que los mercados de criptomonedas están a la baja y se establece un sentimiento de miedo sobre su futuro, el usuario de Twitter DeFi Edge preguntó a los veteranos del medio qué consejo darían a los traders novatos ahora.

Uno de los que contestó fue Guy Swann, que recomendó principalmente comprar Bitcoin mientras está a la baja. Por otro lado agregó que los traders mantuvieran sus propias claves privadas, y acumularan regularmente.

To the OGs who survived the 2018 bear market:What advice do you have for the newbies experiencing their first Crypto bear cycle? — The DeFi Edge ??? (@thedefiedge) May 19, 2022