Jugar videojuegos te enseña más de negocios de lo que pensás: la experiencia de Doug Bowser

Doug Bowser, presidente de Nintendo América, compartió cómo jugar videojuegos y participar de su creación le ha brindado excelentes lecciones de negocios

Todo indicaría que jugar a videojuegos en un dormitorio no forma parte del proceso formativo de una educación universitaria, o que sirve para tener tips para estartegias de negocios, pero Doug Bowser piensa diferente.

El presidente de Nintendo América ofreció el discurso de graduación en su alma mater, la Universidad de Utah, donde comparó su aprendizaje vital a una partida de del juego arcade Donkey Kong.

"Puedo aseguraros que habrá barriles que esquivar en vuestra vida, pero al enfrentaros a ellos desarrollaréis nuevas capacidades", explicó Bowser. "Y cuando llegas con éxito al final de un nivel, siempre te espera una nueva fase con más retos".

Bowser describió los 3 niveles principales en su vida y las lecciones que aprendió en cada uno de ellos.

Mirá como jugar, hasta en el celular, te puede preparar para tus futuros negocios

Nivel 1: Planificar lo impredecible

La primera lección de Bowser fue mientras trabajaba en Procter & Gamble, con un puesto con el que recorrió el mundo, lleno de ajustes e incertidumbres

"Estas experiencias me ampliaron las vistas, me ayudaron a construir los fundamentos para mí y mi familia. Me siento agradecido de haber aceptado estas oportunidades".

Es por ello que aconseja cultivar la curiosidad y prepararse para lo inesperado.

"Mantened la mente abierta. No os asustéis de probar cosas diferentes y tomar otras rutas. El objetivo, al final, no es hacerlo todo bien siempre. La meta es aprender, crecer y mejorar cuando se es posible".

Nivel 2: Transformar retos en oportunidades

Para Bowser fracasar era otra forma de aprender. "Tener éxito es tanto el resultado conseguido cómo entender por qué has tenido éxito".

Parte de este aprendizaje fue durante la pandemia, donde "Aprendimos mucho sobre nuestra fortaleza", que anima a la gente a convertir retos en oportunidades, como las escaleras para subir y llegar a lo alto en el juego arcade, indicó Business Insider España.

Un juego arcade te puede preparar para enfrentar tus futuros desafíos en los negocios

"Aprender a sentirse cómodo con lo incómodo. Entender que la incomodidad puede y nos ha hecho mejores, y que nos seguirá mejorando en el futuro".

Nivel 3: Siempre estar atentos a otras voces

Este punto se lo enseño su experiencia de viajar por el mundo y haber sido testigo de experiencias transformadoras en diferentes países. "Vi los pequeños matices en cómo diferentes personas y culturas tienen formas diferentes de comunicarse, evaluar y confiar".

Así, hay que prestarle atención a todos, porque siempre tendrán algo que aportar. "Escuchar otras voces, puntos de vista... eso me mejoró como persona. Empecé a tomar mejores decisiones. La organización se hizo más inclusiva, estrechamos relaciones entre nosotros y fortalecimos nuestra cultura".

"Recuerdo esta frase: todos nacemos con 2 orejas, 2 ojos, pero solo con una boca. Y eso no es un error de diseño. Hay un propósito detrás".