Llega a la Argentina la feria más importante sobre metaverso y realidad virtual

La feria se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo en el predio La Rural, de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo

En pleno boom del metaverso, Virtuality, el evento que nació en París en el año 2017 como la primera Feria de Tecnologías Inmersivas de Europa, llegará a Buenos Aires con un montón de novedades. Se trata de la exposición de tecnología más icónica de Europa y el evento del metaverso más grande de América Latina.

Esta novedosa iniciativa, desarrollada por sus fundadores Olivier Godest y Julien Brun, tenía como objetivo dar visibilidad a profesionales relacionados con los sectores de la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada, la Realidad Mixta, Hologramas, Mapeo e Inteligencia Artificial.

Por aquel entonces, este tipode tecnologías que intentan emular un mundo físico a través de un escenario digital, comenzaban aposicionarse como una gran herramienta para transformar el mundo.

Cuándo es VirtualityBA

La feria se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo en el predio La Rural, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, este evento es ideal para conocer más acerca de todas las tecnologías emergentes y hasta experimentar con la realidad virtual para ver cómo es estar dentro del metaverso.

"Sabíamos que las tecnologías inmersivas estaban ganando cada vez más terreno y que iban a jugar un rol clave en el futuro, pero jamás imaginamos que la pandemia aceleraría tanto los procesos. Al mismo tiempo que esto ocurría, sucedían otros fenómenos como las criptomonedas, los NFT y otros factores que derivarían en lo que hoy es el Metaverso", expresó uno de los creadores de Virtuality.

Por otro lado, Virtuality apunta que a través de la interacción con las empresas y los expositores que participen del evento, los visitantes obtengan un mayor entendimiento sobre las oportunidades que van a surgir de los nuevos mundos virtuales. El evento hace foco en los tres pilares más importantes del metaverso:

Las tecnologías inmersivas

Blockchain - Cryptos - NFTs

Mundos virtuales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VIRTUALITY BUENOS AIRES (@virtuality.ba)

"Vamos a reunir a grandes personalidades y empresas líderes del mundo de la tecnología, más de 100 expositores, más de 40 oradores, charlas de blockchain y negocios digitales, experiencias inmersivas, museo de NFTs y muchas sorpresas más", asegura Gastón Abigador, quien forma parte del equipo de VirtualityBA. "Estoy seguro que todos los que participen de la VirtualityBA, van a tener una gran ventaja en el Metaverso", agrega.

Para poder adquirir las entradas para VirtualityBA ya se pueden comprar desde la web del evento. Asimismo, los tickets del evento pueden comprarse con criptomonedas.

El principal objetivo de Virtuality es que, a través de la interacción entre las empresas líderes del sector yaquellos visitantes que participen de la Experiencia Virtuality, los visitantes puedan entender mejor todas las posibilidades que van a surgir en los nuevos mundos virtuales

"Tuve la oportunidad de vivir algunos años en otros países. Antes de cada viaje que iba a realizar, me tomaba el tiempo de investigar cada lugar. Cuando llegaba adestino, ya sabía donde podía estudiar, que trabajos eran los que mejor pagaban, los lugares turísticos que iba a visitar en mis tiempos libres y un gran abanico de bares y restaurantes que no podía dejar de visitar. Hoy siento que la Virtuality me va a ayudar prepararme para mi próximo gran viaje, el Metaverso" Reflexiona Martin Perez, integrante del equipo de VirtualityBA.