Las ventas de Tesla, 100% digitales: cierra locales y se vuelca al online para abaratar costos

La compañía encaró esta nueva estrategia para reducir costos y bajar hasta un 6 por ciento el precio final de sus automóviles

Tesla llevará todas sus ventas a la web, un cambio dramático en su estrategia comercial que resultará en el cierre de concesionarias y algunos despidos. En rigor, el fabricante de automóviles busca formas de reducir costos para llevar al mercado un Model 3 más barato.

El CEO de Tesla, Elon Musk, no dijo cuantos locales de venta cerrarán. Señaló que algunas ubicaciones permanecerán y se convertirán en centros de información y salas de exposición. En ese aspecto, la compañía no proporcionó números específicos sobre cuántos empleados minoristas podrían verse afectados.

"Vamos a cerrar algunas tiendas y, como resultado, se reducirá el número de empleados, no hay duda sobre eso ", indicó Musk.

"No tenemos otra manera de lograr los ahorros necesarios para comercializar este automóvil y ser financieramente sostenibles. Me gustaría que hubiera otra forma, pero desafortunadamente, implicará una reducción de la fuerza laboral en el sector minorista, no hay forma de evitarlo", agregó.

El cambio a las ventas en línea, más otras reducciones de costos, permitirán a la empresa bajar todos los precios de los vehículos en un 6 por ciento en promedio y finalmente ofrecer un Model 3 de u$s 35.000.

Por otro lado, Tesla planea contratar más técnicos de servicio o mecánicos, señaló Musk. Por ahora, la firma no proporcionó detalles sobre la cantidad de empleados para estas áreas que considera contratar.

Además, para eliminar la necesidad de los tests de manejo, algo usual en concesionarias, Tesla está extendiendo las políticas de devolución de sus vehículos. Los nuevos clientes podrán tener su automóvil por una semana, conducir hasta 1.000 millas y aún así devolverlo para obtener un reembolso completo si no les gusta.