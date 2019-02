Los fundadores de alaMaula quieren recuperar su plataforma de las manos de eBay

Hoy al mando de Eureka Labs, este grupo busca rescatar la plataforma que desarrollaron desde Córdoba en 2009 y que en 2011 fue adquirido por eBay.

Los fundadores del del sitio de clasificados AlaMaula, Guillermo y Jorge de Bernardo, Roque Peralta y Damián Amaya, quieren recuperar la plataforma que le vendieron a eBay.

Este grupo, hoy al mando de Eureka Labs, busca rescatar la plataforma que desarrollaron desde Córdoba en 2009 y que en 2011 fue adquirido por la firma norteamericana.

"A partir de 4 de marzo del 2019 no se podrá postear nuevos anuncios ni comprar servicios adicionales para promocionar anuncios", decía el anuncio oficial de eBay. Luego de leer esto, los fundadores cordobeses manifestaron formalmente su interés por recuperar el sitio que logró posicionarse como referente en la región.

"Hicimos una oferta concreta para recuperar la marca. Tenemos la infraestructura y el know how para relanzarla en Argentina y la región. Tenemos todo para hacernos cargo y retomar las operaciones", aseguraron.

Además, agregaron que, "alaMaula tiene actualmente las mismas visitas que OLX y sin realizar ningún tipo de acción de marketing. El modelo es significativo y útil para los usuarios. Lo que para una gran corporación como eBay puede ser poco relevante para la región sigue siendo un caso de éxito".

Los antecedentes

Su servicio proponía, desde 2009, la venta vía web mediante un formato de avisos clasificados online, concepto que se diferenció de Mercado Libre ya que se orientó a particulares y no a tiendas y comercios.

Vale recordar que la startup fue adquirida en 2011 por eBay Classifieds Group, una operación que le permitió al gigante estadounidense aumentar su presencia en la región, ya que AlaMaula contaba con operaciones en varios mercados de América Latina.

Guillermo De Bernardo aseguró que el emprendimiento "fue una experiencia única".

"Llegamos a los 80 millones de visitas mensuales y mientras operamos logramos combinar la cultura entrepreneur con el privilegio de trabajar con una empresa de primera línea en operaciones enormes", destacó en aquel entonces.

En 2015 los tres primeros fundadores de alaMaula (además de Damián Amaya, primer empleado de eBay en Latam) dejaron eBay para fundar Eureka Labs, una startup studio desde la cual crean, lanzan y hacen crecer proyectos disruptivos y de alto impacto alrededor del mundo.

A partir de 2016, eBay convirtió a alaMaula en uno más de sus proyectos y su operación se trasladó primero a Amsterdam y luego a San José, en California. El equipo local quedó reducido a los requisitos legales y a la mínima administración.

Ahora que Elliott Management conduce una reestructuración completa de la empresa a nivel mundial, la decisión fue el shutdown.

"Desconozco los motivos pero estoy seguro que el cierre de alaMaula no tiene que ver con que el negocio no funcione sino más bien con una decisión corporativa. Actualmente, el sitio cuenta con 5 millones de visitas orgánicas y 8000 anuncios diarios, es decir una comunidad muy grande con presencia en toda la región. Sin embargo, lo que para nosotros puede ser grande para esa magnitud puede no ser nada", concluyó De Bernardo.