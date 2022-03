Robo de celulares, suplantación de identidad, y sustracción de dinero, un problema en crecimiento

Luego de robar un celular un delincuente solicitó un préstamo suplantando la identidad, y le fue otorgado. La víctima tendrá que hacerse cargo de la deuda

Una mujer de Rosario fue víctima de una insólita estafa virtual, después que un delincuente pidiera el cambio de titularidad de su línea telefónica luego de robarle el celular, y accediera así a sus datos bancarios para luego solicitar un préstamo de 900 mil pesos, que asombrosamente le fue otorgado. Elena, la denunciante, deberá pagar ahora 72 cuotas de 61 mil pesos.

"El viernes quise usar mi celular para llamar a otra persona y no pude. Me decía que la llamada estaba bloqueada. No le di importancia, pensé que era un problema de la configuración. Cuando salí no tenía señal. Llamé a Personal y me dijeron que el jueves habían pedido el cambio de titularidad de la línea", relató la mujer a Telenoche (El Tres), al explicar que el reclamo estaba a nombre de Juan Andrés Garzón, de Córdoba.

Detalles del robo

Según publicó el sitio Rosario 3, tanto la mujer como su pareja estaban asombrados, ya que no habían solicitado ese cambio. Sin embargo, fue recién el lunes, cuando ingresó a su cuenta de home banking, que detectó la estafa: alguien había realizado una transferencia por 30 mil pesos.

"No tenía bloqueado el home banking. Llamé a mi banco y automáticamente me bloquearon la cuenta y me repusieron la tarjeta de débito. Fui al banco y la señora me dijo que tenía depositados 900 mil pesos que se me habían acreditado", precisó mujer. "Mi sorpresa fue muy grande, tenía que pagar 72 cuotas de 61 mil pesos. Tengo ahora una deuda de 4,5 millones de pesos. El crédito lo pidieron por home banking. Se ve que ingresaron a través de los datos de la línea", aclaró la mujer sobre la estafa que sufrió.

"Hasta la chica del banco se sorprendió cómo se acreditó esa suma sin ninguna validación, simplemente por home banking", concluyól a mujer en relación al monto del préstamo, que por los intereses ascendió apróximadamente a 4,5 millones pesos.

En los últimos años las denuncias por robo de identidad crecieron en todo el mundo con 1,4 millones de casos reportados en Estados Unidos en 2020, una cifra que duplicó los registros del año previo. Sin embargo, a nivel local la tendencia no es diferente, ya que durante la pandemia hubo más del doble de denuncias en la Argentina que en los tres años previos, indicó La Nación.