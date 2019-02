Volkswagen firma acuerdo con IA de IBM para recorrer ciudades

La herramienta, llamada Mobility Adviser, les dirá a los clientes cómo usar diferentes modalidades de transporte para hacer viajes por la ciudad

La unidad Seat de Volkswagen convino asociarse con International Business Machines (IBM) para desarrollar una aplicación que ayude a las personas a navegar por las ciudades congestionadas.



La herramienta, llamada Mobility Adviser, les dirá a los clientes cómo usar múltiples modalidades de transporte para hacer viajes por la ciudad, señaló el presidente de Seat, Luca de Meo, durante una entrevista en la conferencia del MWC Barcelona. IBM ofrecerá su sistema de inteligencia artificial Watson necesario para que el concepto funcione.

"La colaboración con IBM nos ayuda a incorporar el aprendizaje automático al juego", dijo De Meo.

La iniciativa se produce a medida que los fabricantes de automóviles invierten en tecnología que les permitirá obtener una parte del mercado de transporte basado en aplicaciones, que primero ejecutaron Google de Alphabet y el gigante de viajes compartidos Uber.



El campo se está llenando rápidamente. HERE Technologies, la compañía de cartografía automotriz controlada por tres fabricantes de automóviles alemanes, lanzó el mes pasado SoMo, haciendo coincidir a los conductores y pilotos con las personas que conocen.



Microsoft también amplió su asociación con TomTom y el fabricante de software de transporte público Moovit para ofrecer herramientas de planificación de viajes.



Numerosas compañías lanzaron productos de IA para que Seat se involucrara en la aplicación, dijo en una entrevista Jordi Caus, jefe de movilidad urbana.



IBM fue elegido para la tarea y su desarrollo partió completamente en octubre. Caus indicó que Seat está "pagando algo a IBM", pero no especificaría los detalles financieros de la sociedad.



La aplicación no tiene fecha de lanzamiento y su desarrollo continuará este año, con características como la integración del perfil de Facebook en consideración.



Caus dijo que la aplicación podría lanzarse como una utilidad independiente, integrarse en una parte diferente del software de Seat o estar disponible para que terceros la integren en sus productos.