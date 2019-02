Este es el nuevo LG G8 ThinQ: solo hace falta acercar la mano para que te reconozca

Cuenta con un nuevo sistema denominado Hand ID que permite acercar la mano al móvil, una vez que se ha registrado, para que la reconozca y lo desbloquee

El Mobile World Congress 2019 ya está mostrando muchas de las tan esperadas novedades. Una de ellas es el nuevo LG G8 ThinQ, que tiene como particularidad que es el primer smartphone que logra prescindir del tacto para controlar algunas de sus funciones.

Esto lo logra con el nuevo sistema Hand ID, mediante el cual solo hace falta la palma de la mano: una vez registrada la mano, solo hará falta acercarla al móvil para que éste la reconozca y desbloquee el dispositivo.

En cuanto al diseño, brinda una pantalla de borde a borde de 6.1 pulgadas, un grosor de 8.4 mm y una muesca en la parte superior que es para una de las cámaras.

La pantalla admite HDR10 y tiene una resolución de 3,120 x 1,440, lo que equivale a una densidad de 564 píxeles por pulgada.

Este dispositivo utiliza la nueva tecnología Crystal Sound OLED, o CSO, de LG, en la que un vibrador piezoeléctrico ubicado detrás de la pantalla reemplaza al auricular. Si bien aún cuenta con un altavoz en la parte inferior para lograr sonido estéreo.

Eso sí, la pantalla vibra en volúmenes más altos cuando se utiliza CSO y cuando se presiona el dispositivo contra el oído, muy útil en entornos ruidosos.

Incluye un sensor de huellas digitales en la parte posterior y, en la parte inferior, un puerto USB-C y un conector para auriculares.

Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 855, una memoria RAM de 6GB y 128GB de almacenamiento, además de contar con una ranura para tarjetas MicroSD. Incluye una batería de 3.500 mAh.

En cuanto a las cámaras, tiene en la parte posterior una estándar de 12 megapíxeles con una apertura de f/1.5 y una gran angular de 16 megapíxeles con una apertura de f/1.9. La cámara frontal, a la que desde la compañía denominan Cámara Z, consiste en una lente de 8 megapíxeles acompañado de otro sensor infrarrojo. Esta cámara se puede usar para una variedad de cosas diferentes, incluido el reconocimiento facial, y para realizar comandos mediante gestos (Air Motion), una tecnología que permite interactuar con el móvil sin tener ue tocarlo.

El LG G8 ThinQ estará disponible en colores negro, plateado y rojo.