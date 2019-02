Mate X, la apuesta plegable y 5G de Huawei para competir con Samsung

Parece ser que el anuncio del Galaxy Fold de Samsung destapó la olla de los teléfonos plegables. La firma surcoreana se supo adelantar a sus competidores con su smartphone, aunque no por demasiado.

Luego de su anuncio, Huawei presentó en el Mobile World Congress de Barcelona el Mate X, un equipo de 8" con display OLED, 11mm de ancho (cuando está plegado), 5G, batería de 4.500 mAh y procesador Kirin 980.

Lo más atractivo de este dispositivo es, claramente, su pantalla plegable, que cumple una doble función: cuando está "cerrado" funciona con dos pantallas independientes, lo que permite tomar selfies con la cámara principal o compartir lo que se está mostrando del otro lado, entre otras cosas. Cuando se abre, el Mate X queda con un formato cuadrado con mínimos biseles.

Should you be impressed by the Huawei Mate X design? Hell yes. pic.twitter.com/SyEMVO8NZe