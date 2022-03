Una guerra que trasciende fronteras: "hackers voluntarios" se suman al conflicto entre Rusia y Ucrania

La invasión de Rusia en Ucrania provocó una avalancha de ciberataques, supuestamente hechos por voluntarios, de una magnitud nunca antes vista

Los hackers que decidieron meterse dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania, llegaron de todo el mundo. Desconectaron sitios web gubernamentales de Rusia y Ucrania, escribieron mensajes contra la guerra en las páginas de inicio de los medios de comunicación rusos y filtraron datos de las operaciones de hackers rivales. Pero además, se juntaron en las salas de chat, en espera de nuevas instrucciones y arengándose entre ellos.

La invasión de Rusia en Ucrania provocó una avalancha de ciberataques, supuestamente hechos por voluntarios, de una magnitud nunca antes vista por los investigadores de seguridad en conflictos anteriores. Este grupo de hacker creó una disrupción generalizada, una confusión y un caos que los investigadores temen podrían provocar ataques más graves por parte de ciberatacantes de Estados nación.

Las batallas online ya no tienen fronteras entre hackers respaldados por Estados y aficionados patriotas.

Batallas de hackers en la guerra

"Es una locura, esto no tiene precedentes", dijo Matt Olney, director de inteligencia de amenazas de la compañía de seguridad Cisco Talos. "Esto no va a ser únicamente un conflicto entre naciones. Habrá participantes que no estarán bajo el control estricto de ningún gobierno".

Pero tanto Ucrania como Rusia parecen haber recurrido a voluntarios expertos en tecnología y crearon canales en la aplicación de chat Telegram para dirigirlos a que ataquen sitios web específicos.

Los hackers ya se habían involucrado en conflictos internacionales en lugares como Palestina y Siria. Pero los expertos afirman que aquellos esfuerzos no atrajeron a tantos participantes. Los cientos de hackers que en la actualidad compiten para apoyar a sus respectivos gobiernos representan una expansión drástica e impredecible de la guerra cibernética, según publicó el sitio del New York Times.

Hackers voluntarios

Por otro lado, la participación de hackers voluntarios hace que sea más difícil determinar quién es responsable de un ataque en cuestión. Algunos de los hackers afirmaron que eran ucranianos que vivían adentro y fuera del país. Otros dijeron que eran ciudadanos de otros países que simplemente estaban interesados en el conflicto. En algunas casos, fue imposible verificar sus identidades.

Sus ataques son diferentes a los de las sofisticadas incursiones realizadas por los hackers de los Estados nación en los últimos años. Aunque los hackers afiliados al gobierno ruso se filtraron de forma silenciosa las agencias gubernamentales de Estados Unidos y compañías de la lista Fortune 500. Estos participantes proclaron en voz alta sus lealtades y usaron métodos más simples para tumbar o vandalizar sitios web.

Y aunque sus tácticas parecen haber tenido éxito en algunos casos, los investigadores de seguridad advirtieron que no es realista pensar que los ciberataques de hackers voluntarios sin experiencia técnica especializada pudieran desempeñar un papel determinante en la campaña militar sobre el terreno.

"La invasión terrestre avanza, la gente sufre, los edificios están siendo destruidos", dijo Lukasz Olejnik, investigador independiente de seguridad cibernética y exasesor de guerra cibernética del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. "Los ataques cibernéticos no pueden impactar esto de forma realista", conlcuyó.