"La UE y América Latina son aliados estratégicos para crear un modelo de digitalización a favor de la gente"

Eso subrayó Pablo Bello, de ASIET durante el Seminario ‘Veinte años de relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Un futuro por hacer’

"La Unión Europea y América Latina son aliados estratégicos para construir un modelo de digitalización en beneficio de las personas", subrayó Pablo Bello, CEO de ASIET, durante su participación en una de las sesiones del Seminario de alto nivel ‘Veinte años de relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Un futuro por hacer’ organizado por la Fundación Euroamérica en el Parlamento Europeo de Bruselas (Bélgica).

Al seminario fueron convocados expertos internacionales de los diferentes sectores, privado y público, a exponer sobre el desarrollo de los mercados, tanto a nivel global como en la región europea y latinoamericana. Entre las figuras del sector digital que estuvieron presentes, se encontró Pablo Bello, Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), en la sesión ‘Mirada al futuro. Retos y desafíos conjuntos en un mundo globalizado.

'Digitalización de la economía para un desarrollo inclusivo y equitativo'. Dicha sesión contó con la moderación de Ramón Jáuregui (Miembro del Parlamento Europeo, Co-Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat). Lo completaron Ignacio Corlazzoli (BID), José Manuel González-Páramo (BBVA), Pedro Less (Google), y Eduardo Navarro de Carvalho (Telefónica). El debate fue antecedido por una ponencia realizada por Carlos Moedas, Comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, quien aseguró que "hoy el factor de productividad son los datos" y repasó la necesidad de la actualización de las políticas educativas para adaptarlas a la realidad de la Era Digital: "la mayoría de los alumnos de primaria trabajará en profesiones que aún no existen" aseveró.

También recordó el derecho de los usuarios a saber cómo y quién va a transportar sus datos, cuales se utilizarán o quien los va a comprar.

Eduardo Navarro se refirió a los fundamentos del mundo digital en que vivimos, que "vienen dados primero por la conectividad, sin conectividad no hay mundo digital"; y "segundo por la educación, ya que, aunque la gente tenga el servicio, a veces no tiene las herramientas para utilizarlo de forma apropiada"; y agregó que la conectividad en Brasil tiene más del 50% de impuestos, frente al 15% en Europa. "En la región, la conectividad todavía no se considera un elemento básico de acceso a la educación, a la información, y para la democracia".

Ignacio Corlazzoli recalcó los beneficios para el crecimiento económico y la generación de empleo que tienen los avances en materia de digitalización, y José Manuel González-Páramo pidió mayor coordinación entre las diferentes instituciones para que en los mercados actuales, con nuevos oferentes y nuevos servicios, haya las mismas reglas para los mismos servicios. En su turno, Pedro Less expresó que "debemos buscar marcos regulatorios balanceados y adecuados a la región para evitar que este ecosistema vibrante se vea afectado".

Por su parte, Pablo Bello comenzó su exposición asegurando que "la digitalización de los procesos productivos es central para que las economías de la región puedan retomar un ritmo de crecimiento más rápido" y señaló a la digitalización, la educación, y el fortalecimiento de las instituciones como claves para el progreso y el desarrollo. "El problema del acceso a Internet reproduce el problema de a desigualdad. Estamos avanzando en el cierre de la Brecha Digital, pero el desafío más complejo es cómo lograr la transformación productiva haciendo uso de las TIC".

El CEO de ASIET reconoció que "la región no ha sido capaz de construir riqueza aprovechando las oportunidades de la revolución tecnológica en marcha" y dijo que el desafío está en "cómo lograr una transformación productiva que permita generar integración, equidad y progreso".

Para concluir, Bello señaló que "la UE y América Latina son aliados estratégicos para construir un modelo de digitalización en beneficio de las personas" y llamó a que ambas regiones trabajen en la creación de "un mecanismo que dé sentido a los datos. Se trata de poner al ciudadano en el centro". Bello cerró su paso por el Foro de la Fundación Euroamérica afirmando que "tenemos que encontrar mecanismos de intervención de política pública para garantizar la competencia y evitar que las grandes plataformas inhiban la creatividad y el emprendimiento", pues nuestra región "no puede perder la ventana de oportunidad de la digitalización".

"La política pública debe asegurar que los beneficios de ésta sean para las sociedades", concluyó.