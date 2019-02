Según Elon Musk, el conductor de sus vehículos autónomos podrá dormir durante el viaje

El empresario aseguró que este año llegará el Tesla autónomo, pero que todavía falta para que estos vehículos circulen sin ninguna intervención humana

El empresario tecnológico Elon Musk, conocido por sus extravagantes declaraciones, aseguró que seguramente el Tesla autónomo llegará a finales de este año y que quizás en 2020 el conductor de uno de estos autos podrá dormir durante el recorrido.

No obstante, Musk señaló que todavía es necesario que una persona supervise cómo se comporta un coche autopilotado durante una entrevista concedida este martes en el podcast For Your Innovation (FYI) de Ark invest.

"Creo que este año tendremos lista la función de autoconducción completa, lo que significa que el automóvil podrá encontrarte en un estacionamiento, recogerte y llevarte a tu destino sin ninguna intervención", señaló el empresario.

Y agregó que "la gente a veces extrapolará que significa que ahora funciona con un 100% de certeza, que no requiere observación", pero aseguró que no es el caso, por lo que el conductor deberá estar al volante e intervenir en determinadas situaciones.

Esto significa que el usuario sólo deberá tendrá que asumir el control del vehículo de vez en cuando, mientras que la la velocidad a la que circule dependerá de la legislación local.

Asimismo, para Musk anticipa que los conductores podrán quedarse dormidos y despertarse cuando lleguen a su destino de forma lo suficientemente segura recién a finales del año próximo.

Tesla sostiene que durante años ha equipado a todos sus vehículos con un 'hardware' de autoconducción completa. Asimismo, la compañía da la opción a sus clientes de comprar por 5.000 dólares el software Piloto automático mejorado, que facilita la conducción en autopistas.

Actualmente, Tesla ofrece el AutoPilot, un sistema semiautónomo que asiste al conductor, pero no es un sistema 100% autónomo como lo suelen creer algunos usuarios.

De hecho, se registraron dos accidentes fatales en Estados Unidos donde los dueños de estos vehículos dieron el control total al software.

Waymo, una división de Google, es por ahora el líder en fabricación de autos autónomos. De hecho, sus autos encabezaron el ranking que publicó el Estado de California sobre las distancias recorridas sin intervención humana durante 2018.

En ese distrito estadounidense están permitidas las pruebas de estos vehículos en lugares públicos. Waymo resultó ser la empresa con mayores trayectos efectuados: 17.847 kilómetros.

Detrás se ubicaron Cruise (propiedad de General Motors), con 8.328 kilómetros; Zoox con 3.076 kilómetros, así como Nuro y Pony.