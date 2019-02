Verizon no quiere quedar atrás en el negocio de la conectividad: lanzará 5G en 30 ciudades este año

Si bien no se informó en qué ciudades ocurrirá, informaron que cada lanzamiento incluirá un despliegue de radios de ondas milimétricas súper rápidas

Verizon finalmente ofreció algunos detalles sobre su lanzamiento 5G: planea implementar la tecnología inalámbrica de próxima generación en 30 ciudades para fines de 2019.

El operador no dijo cuáles serían esas ciudades, qué tan a fondo se desplegaría 5G o cuándo exactamente comenzaría el lanzamiento, pero señaló que para cada uno incluiría un despliegue de radios de ondas milimétricas súper rápidas.

"Será una experiencia totalmente diferente en velocidad y rendimiento de lo que haya visto antes", dijo Hans Vestberg, CEO de Verizon, durante una reunión con inversionistas, informó The Verge.

Si bien no hay mucha más información, lo cierto es que Verizon es el socio de lanzamiento exclusivo para el Samsung Galaxy S10 5G. Se supone que el teléfono saldrá a la venta en algún momento "en la primera mitad de 2019", lo que le da al operador aproximadamente cuatro meses más o menos para que las primeras partes de su red 5G estén en funcionamiento.

T-Mobile también ha prometido lanzar 5G en 30 ciudades. La red 5G de AT&T ya está disponible en 12 ciudades, aunque básicamente nadie puede usarla. Ninguno de los operadores ha lanzado un teléfono 5G todavía, pero se espera que eso suceda en los próximos meses.