No es sólo romanticismo: el Día de San Valentín puede ser oportunidad para fraudes cripto

La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) ha emitido una advertencia contra el aumento de las estafas románticas en el área de la bahía de San Francisco, estando la última tendencia relacionada con criptomonedas.

A pocos días del día de San Valentín, la oficina de campo del FBI en San Francisco alertó al público sobre el aumento de las estafas románticas basándose en las denuncias presentadas en el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI. Una estafa romántica consiste en crear cuentas falsas y convencer a inversores incautos —tanto hombres como mujeres— para que transfieran fondos con el pretexto de ponerse románticos. Según la información compartida por el FBI: "Las víctimas dentro del territorio de la división de San Francisco del FBI perdieron más de 64 millones de dólares por estafas románticas en comparación con poco más de 35 millones de dólares en 2020".

Sólo en 2021, el servicio de inteligencia y seguridad registró 742 denuncias dentro del Distrito Norte de California, superando las 720 denuncias presentadas en 2020 y las 526 de 2019.

Además, el IC3 recibió más de 23,000 quejas sobre estafas de confianza/romance en 2020, con pérdidas reportadas de más de 600 millones de dólares. La advertencia del FBI decía: "El FBI de San Francisco ha visto una tendencia creciente en la que los estafadores de romance están persuadiendo a las personas para que envíen dinero para invertir o comerciar con criptomonedas".

Una estafa romántica típica comienza por ganarse la confianza de las víctimas, que son redirigidas a plataformas fraudulentas que citan oportunidades de inversión. Aunque los estafadores permiten a los inversores retirar algunos beneficios de la operación inicial como forma de demostrar su credibilidad, las víctimas son coaccionadas para que inviertan más dinero o criptomonedas: "Cuando la víctima está dispuesta a retirar los fondos de nuevo, los estafadores crean razones por las que esto no puede ocurrir. Informan a la víctima de que hay que pagar impuestos o tasas adicionales, o que no se ha alcanzado el saldo mínimo de la cuenta para permitir el retiro".

Sin embargo, los estafadores suelen dejar de responder cuando las víctimas se niegan a añadir más fondos. El FBI recomienda a las víctimas de estafas románticas que denuncien las actividades y se pongan en contacto con sus bancos.

Algunos de los consejos recomendados por el FBI para evitar las estafas románticas son no aceptar consejos de inversión procedentes de interacciones puramente online, no revelar información financiera, mantenerse alejado de las promesas de beneficios irreales y ser "cauteloso con los individuos que afirman tener oportunidades de inversión exclusivas y le instan a actuar rápidamente".

Changpeng Zhao, el CEO de Binance recientemente alertó a la comunidad de criptomonedas contra una estafa "masiva" de phishing por SMS dirigida a los clientes de Binance.

