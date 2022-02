Tesla y Elon Musk, bajo la lupa: investigan al empresario luego de una serie de polémicos tuits

En medio de la polémica, Tesla publicó que recibió una citación del regulador de valores de EE.UU. en noviembre relacionada con el acuerdo de la SEC que requería que se examinaran los tuits del su CEO, Elon Musk, sobre información material.

La divulgación en una presentación anual ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. se produce después de que Musk desencadenara una venta masiva de acciones después de preguntar a sus seguidores de Twitter en noviembre si debería vender el 10% de su participación en la empresa.

Hasta el último cierre, las acciones del fabricante de automóviles eléctricos cayeron casi una cuarta parte desde el tuit.

Pero además, en diciembre, Tesla se vio afectada por una demanda por las publicaciones de Musk en las redes sociales, incluida su encuesta de Twitter sobre las ventas de acciones que redujo los precios de sus acciones.

En 2018, Musk resolvió una demanda de la SEC por su tuit sobre la privatización de la empresa y acordó que los abogados de la empresa aprobaran previamente los tuits con información importante sobre la empresa.

Como si fuera poco, desde Tesla trascendió que el valor justo de mercado de las tenencias de bitcoins del fabricante de vehículos eléctricos al 31 de diciembre era de u$s1.990 millones.

La compañía, que había invertido u$s1.500 millones en bitcoin el año pasado, dijo que registró alrededor de u$s101 millones en pérdidas por deterioro debido al valor de bitcoin durante el año pasado

En medio de una caída en el valor de bitcoin resultó que en la compañía se registrasen pérdidas, ya que el valor de sus tenencias cayó.

Tesla también había aceptado brevemente la criptomoneda como pago por la venta de ciertos productos. Sin embargo, Musk, dejó de aceptar la moneda digital, citando preocupaciones ambientales en torno a la minería de bitcoin.

La compañía dijo que ganó u$s128 millones en ventas de bitcoin después de vender una parte de sus tenencias en marzo. Pero además, la empresa todavía no ha revelado ningún cambio en su tenencia de bitcoin desde entonces.

El dogecoin es una de las criptodivisas más populares entre el comercio minorista. Por eso, tras el anuncio de la tecnológica, su valor subió hasta en 18% hasta superar los 0,2 dólares.

La noticia de que Tesla comenzará a aceptar pagos con esta criptomoneda fue dada a conocer por el propio Musk en sus redes sociales, en uno de esos mensajes bomba que suelen generar gran revuelo.

De hecho, en el sitio web de la tienda ya hay productos que se ofrecen en dogecoins. Por ejemplo, una hebilla para cinturón con el logo de la marca cuesta 835 dogecoins, es decir, 158 dólares, según el valor actual de la criptodivisa.

Una Cyberquad —la cuatrimoto de Tesla— para niños tiene un precio de 12.020 dogecoins (2.287 dólares) y una taza para café, 150 dogecoins (28 dólares).

Dogecoin comenzó como una de las tantas bromas que hace el multimillonario Elon Musk en sus redes sociales. Sin embargo, con el tiempo adquirió valor y notoriedad en el mundo cripto. Actualmente tiene una capitalización de mercado de 36.400 millones de dólares tras su lanzamiento a finales de 2013.

Esta criptodivisa entra en la categoría de los llamados 'memecoins', que son monedas criptográficas tan válidas como otras que existen el mercado, como bitcoin o ethereum. Esto quiere decir que con un dogecoin es posible adquirir bienes y servicios siempre y cuando el negocio acepte este tipo de pago.

Remember - there is only one Dogecoin. ???? pic.twitter.com/OmIY6l1rIG — Dogecoin (@dogecoin) September 24, 2021