Logro científico: robots realizan la primera cirugía del mundo sin intervención humana

El autómata cuenta con características que aumentan la autonomía y precisión en una cirugía, entre las que destacan herramientas especializadas para la sutura, además de un sistema de visualización exacta.

Un robot diseñado por científicos de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.) ha realizado la primera cirugía laparoscópica completamente automatizada en el tejido blando de un cerdo, según informó la institución en comunicado oficial.

El autor principal de la investigación, que fue publicada este miércoles en la revista Science Robotics, fue el científico Axel Krieger, profesor asistente en la Escuela de Ingeniería de la Universidad John Hopkins, quien comentó que el robot autónomo de tejido inteligente (STAR, por sus siglas en inglés) realizó el procedimiento quirúrgico en cuatro animales, donde los resultados son "significativamente mejores que los realizados por los seres humanos".

The Smart Tissue Autonomous Robot (Star) carried out the delicate keyhole – laparoscopic – surgery, which involved connecting two ends of an intestine, in four animals. pic.twitter.com/QKTRHvleNb — Metro Science & Tech (@Metro_Tech) January 27, 2022

"Nuestros hallazgos muestran que podemos automatizar una de las tareas más complejas y delicadas de la cirugía: la reconexión de dos extremos de un intestino", declaró Krieger, ya que el STAR tuvo un buen desempeño al momento de realizar un procedimiento quirúrgico conocido como anastomosis intestinal, donde se requirió un alto nivel de precisión y consistencia de los movimientos al momento de realizar la sutura para unir dos extremos del intestino de los objetivos de prueba.

El STAR cuenta con nuevas características que aumentan la autonomía y precisión en una cirugía, además de incluir herramientas especializadas para realizar las suturas, así como un sistema de imágenes de última generación que permitirán tener visualizaciones más precisas.

"Creemos que un sistema avanzado de visión artificial tridimensional es esencial para hacer que los robots quirúrgicos inteligentes sean más inteligentes y seguros", dijo Jin Kang, profesor de ingeniería eléctrica e informática de Johns Hopkins, responsable del desarrollo de un endoscopio tridimensional basado en luz estructural, el cual cuenta con un algoritmo de seguimiento basado en aprendizaje automático.

"Lo que hace que STAR sea especial es que es el primer sistema robótico en planificar, adaptar y ejecutar un plan quirúrgico en tejido blando con una intervención humana mínima", expresó Hamed Saeidi, investigador visitante en la Universidad Johns Hopkins y uno de los autores del estudio, puesto que el STAR cuenta con un novedoso sistema que puede ajustar el plan quirúrgico en tiempo real, como lo haría un cirujano profesional, indicó ActualidadRT.

Connecting two ends of an intestine is arguably the most challenging step in gastrointestinal surgery, requiring a surgeon to apply stitches – or sutures – with high accuracy and consistency, experts say. pic.twitter.com/8QBT9b5Uhk — Metro Science & Tech (@Metro_Tech) January 27, 2022