Innovación: ¿cómo funcionan las eGates para el trámite de Migraciones Express?

La herramienta automatizada utiliza biometría para identificar a las personas y así abrir las puertas para ingresar o salir del país

Todos los pasajeros que aterrizan en el aeropuerto de Ezeiza pasan por el sector de Migraciones. Lo que antes era un trámite tedioso que podía demorar hasta horas ahora se agilizó gracias al sistema de Migraciones Express.

Este sistema se complementa con los controles tradicionales, pero lo hace bajo el ala de la tecnología. La herramienta automatizada utiliza biometría para identificar a las personas y así abrir las puertas para ingresar al país.

Estrenado hace casi un año, el objetivo de las eGates es facilitar y agilizar los tiempos de los viajeros y, además, recolectar información precisa de todos los que entran y salen de Argentina.

Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, cada año se contabilizan en la Argentina unos 80 millones de tránsitos de argentinos y extranjeros, entre entradas y salidas. Esto incluye todos los pasos fronterizos habilitados sean aéreos, terrestres, marítimos o fluviales. Por eso, es importante este tipo de herramientas para mejorar el flujo de personas en los lugares de tránsito.

Como detalla Clarín, hoy hay 29 puestos funcionales en todo el país. Ezeiza ostenta diez puertas de entrada y cinco de salida. En el Aeroparque Jorge Newbery hay dos de entrada y dos de salida, mientras que en Buquebus todos los que vayan a Uruguay tienen tres eGates para egresos, mientras que en Colonia Express hay dos puertas biométricas. Por su parte, en el aeropuerto de Rosario hay tres.

Desde el organismo oficial indicaron que se está trabajando en poner en funcionamiento este sistema en pasos terrestres. "La instrumentación comenzará dentro de aproximadamente tres meses en Paso de los Libres (Corrientes), luego en Iguazú para los pasajeros de micros internacionales y en Posadas en las dos cabeceras ferroviarias que unen la ciudad misionera con Encarnación (Paraguay)", dicen.

Te puede interesar ¿Apple comprará a Netflix?: estas son las razones que aseguran que se concretará la operación

Además, agregan: "Cuando en septiembre se inaugure la nueva terminal de partidas de Ezeiza, se sumarán 10 unidades, en tanto que las 5 en funcionamiento en salidas se instalarán en los aeropuertos de Córdoba y Mendoza".

Pueden usar este sistema los ciudadanos argentinos con Pasaporte o DNI. Atención con las edades: para los egresos del país deben ser mayores de 18 años; para los ingresos se requiere que sean mayores de 13 años. Es común ver familias con niños pequeños que se apuran a llegar a las máquinas y luego deben volver a la fila para esperar su turno con un oficial de Migraciones.

Cómo funciona

1. El pasajero debe ubicarse frente a la eGate y escanear su documento de viaje con sus datos y fotografía en el lector digital.

2. Con esto, se abre la primera puerta del equipo para que el viajero se coloque delante de donde están señalizadas las huellas y automáticamente se efectúe la toma fotográfica.

3. Luego deberá apoyar su pulgar en el lugar indicado. Al finalizar, se abrirá la segunda puerta, señal de que el trámite está terminado.

Los errores más comunes consisten en no colocar correctamente el documento, con los datos biométricos hacia abajo; no sacarse anteojos o sombreros, y/o no pararse en el lugar indicado para la fotos.