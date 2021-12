Burger King Argentina avanza con su expansión en Argentina

La compañía proyectando un 2022 siendo líderes en calidad, con ingredientes sin conservantes, colorantes y aromatizantes artificiales

El 2021 fue, para las marcas, un año de transformación, adaptación e innovación. Muchas empresas tomaron el contexto como una oportunidad de crecimiento y desarrollo de sus potencialidades, invirtiendo en dar prontas respuestas a los consumidores, cuyas demandas se modificaron a la luz de la situación general.

Este fue el caso de BURGER KING® Argentina, que inauguró su año modificando su imagen visual, coronando el proceso que viene impulsando desde el año 2015 con su programa "Comida Real para Gente Real", cuyo objetivo es liberar su menú de conservantes, colorantes y aromatizantes artificiales, tomando la delantera y buscando cambiar el paradigma del rubro de las comidas rápidas, siendo asi, LÍDERES EN CALIDAD en la industria y únicos en ofrecer productos hechos 100% de carne.

A través de diferentes hitos, durante este año, BURGER KING® Argentina sigue apostando a liberar su menú de conservantes, colorantes y aromatizantes artificiales. Así, lanzaron en abril su hamburguesa emblema, la Whopper®, con estas características y en septiembre su versión vegetal, 0% carne, 100% Whopper®, que logró un récord de ventas y dio comienzo a la plataforma Plant Based de la marca, que promete nuevos lanzamientos para el año entrante.

Los lanzamientos que completan estos hitos son los que forman parte de la plataforma Premium Kings Selection, con el lanzamiento del pan de papa sin conservantes, colorantes ni aromatizantes artificiales de Irresistible King®, y la presentación, por primera vez, de WOWcamole®, una hamburguesa 100% desarrollada bajo el programa Comida Real para Gente Real, que busca ofrecer una combinación de sabores frescos a los fanáticos de la marca con una selección de ingredientes de estación.

"Desde BURGER KING® Argentina apostamos fuertemente al desarrollo de nuestro programa Comida Real para Gente Real, que hoy es un pilar fundamental de todas nuestras acciones, lanzamientos e inversiones. Somos una marca auténtica, y creemos que nuestras opciones deben ser igual de genuinas. Esta premisa nos permitió estar a la delantera de una tendencia que hoy los consumidores reclaman: comida de calidad que no relegue el sabor y la deliciosidad", afirma Nicolás Iribarne, Director de Marketing.

Otro de los pilares en los que BURGER KING® se ha reinventado es en las formas que tienen los invitados para adquirir sus productos. Para facilitar el acercamiento de los invitados hacia la marca, en el 2021 lanzó BK en 3 y BK al Auto, dos nuevas modalidades de compra a través de la APP de BURGER KING® Argentina. Generar cercanía y dar respuesta a las necesidades de los clientes han sido dos de los objetivos clave de este año.

"Más que reinventarnos, el 2021 significó para nosotros un año para desplegar todo nuestro potencial. Nuestros valores de marca siguen siendo los mismos: la innovación con propósito y el foco puesto en las necesidades del cliente, ser disruptivos con nuestras propuestas, y principalmente, ser transparentes y reales. Esto nos permitió abrirnos paso en nuevos universos, estar donde están nuestros invitados, y detectar oportunidades de crecimiento", aclaró Martín Márquez de la Serna, Director de BURGER KING® Argentina.

Uno de los espacios donde BURGER KING® logró hacerse paso en el 2021 fue el universo gaming, inaugurado por su alianza con Undead, un club de esports, con el que lanzaron, meses después un nuevo roster femenino de Valorant, e impulsaron un evento el Día del Gamer para agasajar a sus fanáticos. Por último, cerraron el año con una presencia épica en el Argentina Game Show, evento en el que presentaron sus tres equipos de Valorant, League of Legends y FIFA.

"Queremos dotar de oportunidades a nuestro público gamer, que busca vivir experiencias nuevas, y abrirse paso en el mundo de los esports. Por eso, no nos quedamos solo con la alianza con Undead, sino que junto con Pepsi desarrollamos una liga de League of Legends para equipos amateurs, en la que participaron más de 15000 personas. No nos conformamos con poner nuestro logo en una remera, buscamos hacer historia y dejar huella en este universo", continúa Nicolás Iribarne. "Por primera vez, también, participamos del Argentina Game Show, donde proyectamos la final de esta enorme liga. Y esto es solo el comienzo".

En términos de experiencias, como es característico para Burger King, la marca se ha mantenido fiel a las fechas más esperadas por sus fanáticos, como el día de la Papa Frita, el día de la Hamburguesa y Halloking, donde BURGER KING® Argentina volvió a sorprender a sus invitados con una aventura 360 que agasajó a los fanáticos del terror y de las hamburguesas 100% carne a la parrilla.

Luego de un año colmado de hitos históricos, BURGER KING® Argentina promete seguir innovando en todas sus aristas, finalizando el 2021 con una alianza inédita con RedBull, coronada con un evento de skate callejero en su local de Fondo de la Legua, para ofrecer a sus fanáticos nuevas opciones de bebidas en sus 115 locales.

"Estamos muy entusiasmados por el 2022, tenemos mucho que contar, nuevas oportunidades, lanzamientos, espacios donde queremos que nuestra marca esté presente. Queremos llevar la experiencia BURGER KING® a otro nivel, manteniéndonos fieles a nuestros valores y nuestra misión. Esa es nuestra forma de hacer las cosas y por eso nuestros fanáticos nos han abrazado en todas nuestras iniciativas" finalizó Márquez de la Serna.