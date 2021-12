A lo Black Mirror: mirá el video del robot "más humano" del mundo

"La inteligencia artificial similar a la humana necesita un cuerpo artificial similar al humano", expresó la empresa fabricante del robot

En la redes se volvió viral un robot el cual dio mucho que hablar. Bautizado como el humanoide "más avanzado del mundo", esta creación de una compañía británica posee movimientos y expresiones faciales sumamente realistas.

El artefacto se llama Ameca, fue creado por Engineered Arts, el principal diseñador y fabricante de robots de entretenimiento humanoides del Reino Unido. Esta empresa se dedica a inventar robots para centros científicos, parques temáticos y empresas, para crear "una experiencia que los visitantes, los delegados y el público nunca olvidarán".

Sobre el robot

Según la compañía británica, Ameca es el robot con forma humana más avanzado del mundo que representa la vanguardia de la tecnología robótica humana. Diseñado específicamente como una plataforma para el desarrollo de tecnologías robóticas futuras, este robot humanoide es perfecto para la interacción humano-robot por sus increíbles expresiones faciales.

"La inteligencia artificial similar a la humana necesita un cuerpo artificial similar al humano. Los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático se pueden probar y desarrollar en Ameca, un desarrollo basado en nuestra propia investigación en robótica humanoide y construido sobre nuestra avanzada tecnología Mesmer", señalan desde la página web de la compañía.

En el video subido originalmente en el canal de YouTube de la empresa, se ve al robot moviendo el hombro, antes de abrir los ojos y expresar con la mirada una expresión muy convincente de conmoción o sorpresa. Incluso parpadea varias veces y observa con curiosidad el brazo de su máquina.

La vista previa termina con Ameca extendiendo su mano y admirando sus brazos y ligamentos mecánicos, aunque el próximo paso será lograr que camine. Asimismo, el robot, aún en etapa de desarrollo, está disponible para alquilar o comprar, según publicó el sitio de Infobae.

Por su parte, Engineered Arts dijo que todavía faltaba mucho para lograr que camine, pero agregó que la cara está alojada en un "cuerpo artificial similar a un humano que cuenta con un poderoso sistema operativo de robot Tritium".

Robots que se "reproducen"

Un equipo de investigadores estadounidense ha echado mano de una inteligencia artificial para crear una nueva versión de los "Xenobots" —unas máquinas biológicas hechas a base de células de rana— y el resultado ha sido sorprendente: los nuevos robots orgánicos son capaces de autoreproducirse de una manera jamás observada antes por la ciencia.

Este mismo equipo de investigadores ya había creado en 2020 los Xenobots 1.0, que fueron los primeros robots 100% orgánicos creados por el hombre. Luego desarrollaron los Xenobots 2.0, capaces de moverse por su cuenta, organizarse en enjambres, autocurarse y tener memoria.

Y ahora han dejado en manos de un supercomputador el diseño de esta nueva y revolucionaria versión y han publicado los resultados de sus estudios en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. La base de los Xenobots son las células embrionarias de la rana Xenopus laevis, que se encuentran en la superficie del animal y que, en circunstancias normales, acaban convirtiéndose en piel.

"Estarían situadas en el exterior de un renacuajo, manteniendo alejados a los patógenos y redistribuyendo la mucosidad", asegura Michael Levin, profesor de biología y director del Allen Discovery Center de la Universidad de Tufts, en EE.UU., que ha sido uno de los creadores de los Xenobots."Pero los estamos poniendo en un contexto novedoso. Les estamos dando la oportunidad de reimaginar su multicelularidad".

Otro de los investigadores de la Universidad de Tufts, el profesor Douglas Blackiston, asegura que la gente ha pensado durante mucho tiempo que hemos visto todas las formas en que la vida puede reproducirse o replicarse. Pero admite que esto es algo que nunca se había observado antes.

"Se trata de células de rana que se replican de una forma muy diferente a como lo hacen las ranas. Ningún animal o planta conocido por la ciencia se replica de esta manera", comenta Sam Kriegman, autor principal del nuevo estudio e investigador posdoctoral en el Centro Allen de Tuft y en el Instituto Wyss de Ingeniería Inspirada Biológicamente de la Universidad de Harvard.

Para encontrar esas nuevas formas de reproducción, los científicos usaron el superordenador de la Universidad de Vermont (UVM) con una inteligencia artificial especializada en evolución biológica para conseguir lo que ellos llaman "réplica cinemática" basada en el movimiento. La IA probó miles de millones de diseños con formas distintas como la de los triángulos, cuadrados, pirámides o estrellas de mar hasta que por fin se decidió por una que recuerda al famoso comecocos.

Estos Xenobots nadan por la placa petri recogiendo cientos de células individuales que ensamblan dentro de sus bocas para montar bebés de Xenobot que en pocos días acabarán moviéndose igual que su progenitor. Estos nuevos Xenobots pueden hacer lo mismo que sus padres, crear copias de sí mismas que también serán capaces de reproducirse de la misma manera.