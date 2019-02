Para Mercedes-Benz, la industria automotriz tendrá su mayor evolución en los próximos diez años

Durante una entrevista, el jefe de diseño, Gorden Wagener, de la empresa detalló la visión de la firma sobre el futuro de la industria

La industria automotriz está, hace ya varios años, buscando reinventarse. Apalancado por las nuevas tendencias de movilidad eléctrica, autónoma y sustentable, empresas como Mercedes-Benz comenzaron a transformar su negocio para aggionarse a la época.

"En los próximos 10 años, los automóviles tendrán los mayores cambios que nunca antes habían tenido, por lo que es bueno estar sentado en el asiento del piloto cuando todo esto está ocurriendo", aseguró Gorden Wagener, jefe de diseño de la empresa, en una entrevista con Digital Trends.

Te puede interesar ¿Por qué las empresas IT tienen problemas para cubrir los puestos de trabajo?

Además, agregó que el mayor potencial la conducción autónoma: "la autonomía permite más entretenimiento a bordo, por lo que el automóvil se transformará a través de eso. No mañana, sino gradualmente. Todo el mundo habla como ‘bueno, mañana todos manejamos de manera autónoma’. No, no va a suceder así, será un proceso gradual y tomará un poco de tiempo".

Asimismo, el ejecutivo destaca los aspectos como privacidad y seguridad."Veo una gran diferencia entre el segmento de lujo y el masivo. Nos aseguraremos de permanecer en el primero de los segmentos", suma.