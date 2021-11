Solo un susto: Spotify "se cayó" a media tarde por un problema imprevisto, pero "se recuperó" rápido

Una tarde compleja pareció que atravesarían los miles de amantes de la música que suelen utilizar Spotify para hacer más amena su jornada. La plataforma de contenidos vía streaming experimentó un fuerte e imprevisto corte en su servicio a media tarde y, rápidamente, los usuarios hicieron su descarga, temiendo que ocurriera un corte prolongado, similar al que a principios de octubre padeció la app de mensajería WhatsApp.

Minutos después de las 15 en la Argentina, al hacer la búsqueda desde el servidor de Google, aparecía el siguiente mensaje a los usuarios:

"La URL solicitada/ar no se encontró en este servidor. Eso es todo lo que sabemos"

El portal DownDetector, utilizado muchas veces para chequear el correcto funcionamiento de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o la app de mensajería WhatsApp, también dejó en claro los inconvenientes que atravesó Spotify.

Asimismo, desde una cuenta verificada Spotify Status reconocieron que la aplicación sufría algunos inconvenientes. "Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos revisando. Te mantendremos informado".

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021