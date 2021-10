Los 5 riesgos de falta de innovación en las empresas: ¿cómo evitarlos?

Metodologías ágiles y respuestas rápidas son algunos de los desafíos a superar por miles de empresas en un entorno cambiante y exigente

Está comprobado, la supervivencia de las empresas está fuertemente ligada a la capacidad de innovación. Recordemos que en el mundo de los negocios no sobrevive el más fuerte, si no el que mejor se adapta.

La era digital que atravesamos exige nuevas formas de trabajo con metodologías ágiles y respuestas rápidas para afrontar un entorno cambiante y exigente. Veamos cuáles son las consecuencias de no adaptarnos a lo que nos propone esta nueva era.

Estos son 5 riesgos de la falta de innovación que tu negocio puede sufrir

La innovación empresarial se refiere a aquellos cambios que introducen mejoras en productos, procesos o ideas, en nuestro negocio.

Veamos cuáles son las consecuencias de no incorporar innovaciones en nuestro negocio:

Perder de competitividad

Muchos creen que innovar implica solo crear nueva tecnología, pero no es tan así. Con aprovechar al máximo las existentes puede ser suficiente para reinventar la forma en que ofrecemos un producto o servicio.

Las nuevas propuestas de canales de venta y publicidad online nos permiten llevar nuestro producto o servicio de forma más fácil al público objetivo, logrando concertar ventas 24/7.

Las tecnologías actuales nos facilitan automatizar nuestro negocio y hacer mucho más con menos, reduciendo costos o tareas innecesarias.

Las soluciones de gestión en la nube como Xubio permiten realizar las operaciones básicas de facturación, control de stock, seguimiento de cuentas corrientes, centralizando la información para obtener al instante los reportes de gestión, determinación de impuestos y seguimiento del inventario. Evitando de esta forma trabajo duplicado e innecesario.

Quienes no aprovechen las ventajas de las nuevas tecnologías estarán un paso detrás perdiendo tiempo y dinero.

Perder Clientes

Para crecer por lo general las empresas buscan ganar nuevos clientes. Pero conservar y fidelizar a quienes ya confiaron en una oportunidad es una excelente carta de presentación. No solo porque esos clientes estarán dispuestos a volver cuando lo necesiten, si no por el marketing del boca a boca que pueden generar. Obtener testimonios positivos y lucirlos en sitios web, reseñas de Google o redes sociales para generar confianza, es clave para concretar nuevas ventas.

Los enfoques de innovación actuales como el Design Thinking proponen que el cliente y sus necesidades estén por encima de todo. Integrar las necesidades de las personas y las posibilidades de la tecnología exigen escuchar y empatizar con usuarios o clientes.

Existen diversas herramientas tecnológicas como los CRMs que permiten administrar y analizar las interacciones.

Sin dudas la falta de análisis y comprensión hacia los clientes hará que viren rápidamente a otros proveedores que comprendan mejor sus necesidades.

Perder Capital Humano

Las empresas líderes son las más innovadoras, y en las mejores empresas es en donde aspira a trabajar el talento humano.

También podrían querer ser parte de pequeños emprendimientos para agregarles valor y que crezcan, pero en este caso también la innovación como cultura organizacional es determinante.

Las mentes creativas, curiosas que pueden aportar ideas innovadoras solo se sentirán a gusto en espacios donde se dé lugar a este enfoque. Si no lo obtienen se frustrarán y buscarán otro lugar que si les permita expresar su potencial.

Perder oportunidades

Un enfoque de innovación nos da la posibilidad de encontrar una ventaja competitiva, ya sea porque nos facilita reducir costos, mejorar el marketing o descubrir un segmento nuevo.

Aquellos negocios que no elijan innovar, están destinados a no encontrar oportunidades nuevas o aquellas que detecten pueden ser escasas y hasta no relevantes.

Crecer menos o no sobrevivir

¿Recordás a Blockbuster? Era una franquicia estadounidense de videoclubes. Todos sabemos el final de los videoclubes, ya casi no existen, los usuarios los reemplazaron por Netflix u otros modelos de suscripción paga online.

En el año 2000 Netflix, que solo era una empresa pequeña que alquilaba películas por correo, se contactó con el gigante de Blockbuster y le propuso comenzar con la oferta de películas en formato streaming. En ese momento ello suponía una inversión de unos 50 millones de dólares que conociendo el final de la historia, ya podemos afirmar que no aceptó.

Si Blockbuster hubiera estado atento a los intereses y hábitos de sus consumidores y se hubiera adaptado a ello, sin dudas el final hubiera sido otro.

Disney en cambio, si entendió que la industria cinematográfica cambió y hoy intenta posicionarse en el mercado con su versión de Video On Demand.

Así podemos dar muchísimos ejemplos más de empresas que no estuvieron dispuestas a aceptar los nuevos desafíos o que quisieron hacerlo cuando ya era tarde: Kodak, BlackBerry, Yahoo, AOL, Polaroid, MySpace.

Ser los primeros en proponer un cambio o mejora para solucionar los problemas de los usuarios o consumidores no asegura el éxito pero, sin dudas que al menos nos da chances de obtenerlo.

En cambio mantener un modelo de negocio sin mejoras o copiar las estrategias exitosas no es más que un salvavidas temporal al que muchas veces podemos no llegar a tiempo.

En tu negocio, no importa el tamaño que tenga, la falta de innovación implica el riesgo de supervivencia pudiéndolo llevar al rezago o la desaparición.

Como vimos las exigencias actuales del entorno plantean para las empresas la necesidad de metodologías que den respuesta rápida a las necesidades de los usuarios que van cambiando a veces de forma volátil e incierta. Hemos visto negocios súper exitosos desaparecer en cuestión de pocos años por no arriesgarse al cambio.

Así, podemos concluir que el cambio que proponemos incluye más que incorporar soluciones en la nube, Social Media Marketing o vender online. Hablamos de una visión estratégica de innovación basada en comprobar las necesidades y expectativas del cliente para adelantarnos a cualquier cambio o desafío del entorno, y que a su vez incursione en las tecnologías emergentes para impulsar la competitividad y la eficiencia.

*Por Fernando Arzuaga, cofounder de Xubio