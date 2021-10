El CEO de este exchange asevera que la adopción en el país es la más avanzada de Latinoamerica

Lo aseveró Marcelo Cavazzoli, cofundador de Lemon, y analizó el escenario cripto en el país y la región, luego de que el exchange levantara u$s16,3 M

El exchange Lemon, fundado en 2019, acaba de levantar u$s16,3 millones y ya piensa en utilizar esos fondos para afianzar su relación con la emisora de tarjetas VISA para poder introducir las operaciones con criptomonedas en el uso diario.

Pero además de experimentar un crecimiento exponencial en cantidad de usuarios y en el volumen de operaciones operadas, la finech, que solo poseía 5 colaboradores en 2020 y actualmente ya supera los 60 empleados, también confirmó que saldrá a buscar talento para cubrir unas 30 posiciones en su plantel.