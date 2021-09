Capacitate en transformación digital: así es la nueva diplomatura "Digital Transformation Leadership"

Creada para acortar el gap de conocimientos digitales y aprovechar la demanda de perfiles, se cursa en dos meses, dos veces por semana, y es 100% virtual

Los perfiles digitales son cada vez más buscados en el mercado local e internacional debido a que las empresas que venían postergando sus inversiones en transformación digital aceleraron su decisión de hacerlo a partir del escenario de la pandemia, mientras que las que ya lo estaban haciendo aprovecharon la coyuntura para dotar de nuevas herramientas a sus empleados y clientes.

La transformación digital no se trata solo de tecnología, sino de saber cómo usarla para generar nuevas oportunidades de negocios, diversificar, crecer o ganar eficiencia. Y esto demanda de nuevos conocimientos, para lo cual la escuela digital MATERIA D junto a la empresa Stefanini y la escuela de negocios española Itae han co-creado la Diplomatura Digital Transformation Leadership destinada a líderes que requieran mejorar o adquirir las habilidades necesaria para diseñar y ejecutar una estrategia en torno a la digitalización de negocios o la creación de nuevos proyectos dentro del ecosistema digital.

El programa está fuertemente orientado a todo aquel que busque desarrollar una visión holística del mundo digital comprendiendo sus disciplinas, desafíos, oportunidades y su alineación con la estrategia del negocio. Especialmente, áreas de negocios, recursos humanos, finanzas y operaciones que deseen mejorar su desempeño con las áreas de tecnología o en donde se desarrollen procesos digitales.

Manuel Sbdar, Fundador y CEO de MATERIA D, destaca "hoy a los negocios solo con lo Digital no les alcanza, pero sin lo Digital no pueden. La perdurabilidad se construye a partir de la fórmula Diferencial + Digital" y agrega: "para MATERIA D, el cuerpo docente es realmente una fuente de diferenciación. No sólo saben lo que enseñan, trabajan de eso, y deben saber convertir lo complejo en accesible, lo tedioso en entretenido y deben saber utilizar lenguaje de divulgación. Esos docentes escasos, difíciles de encontrar y más difíciles de retener, representan el recurso más valioso y cuidado de la escuela".

Lionel Fernandez, Country Manager de Stefanini Argentina, destaca "decidimos trabajar junto a MATERIA D e Itae en esta Diplomatura porque sabemos los desafíos de negocios a los que están expuestos todos los sectores en este contexto digital, ya que trabajamos en todos ellos, y las dificultades de gestionar equipos complejos, tomar decisiones basadas en datos, alinear tecnología al negocio, y lograr sostenerse y crecer".

Por su parte, Franco Hernández, responsables de operaciones de la escuela, docente y especialista en negocios digitales, destaca que "el curso no requiere formación previa en programación, al contrario, busca dotar a las áreas de negocios, de gestión de personas y de procesos del lenguaje, cultura, herramientas, casos y conocimientos que necesitan para su upskilling o reskilling, importante para el presente y vital para el futuro"

La Diplomatura inicia el 5 de octubre y se cursa durante dos meses, dos veces por semana, de 18:30 a 21:30hs y de manera 100% remota y en vivo, pudiendo acceder al programa aquí.