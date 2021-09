La tecnología de los aviones de guerra, ahora estará en el parabrisas de tu auto: cómo funciona

Huawei presentó su última solución de pantalla frontal de realidad aumentada (AR-HUD) en el Salón Internacional del Automóvil de Alemania 2021

Hace algunos días, el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei presentó su última solución de pantalla frontal de realidad aumentada (AR-HUD) en el Salón Internacional del Automóvil de Alemania 2021 (IAA MOBILITY 2021).

Este desarrollo transforma el parabrisas delantero de un vehículo en una pantalla de visión en primera persona que integra tecnologías avanzadas para brindar funciones de seguridad e información y entretenimiento, creando una experiencia de conducción completamente nueva.

Realidad aumentada: la tecnología inserta una capa "virtual" sobre la imagen real para ofrecer más información y mejorar la experiencia

Los head-up displays (HUD) son pantallas de visualización frontal que se utilizaron por primera vez en aviones de combate para mejorar la seguridad del vuelo y luego se aplicaron en la industria del automóvil.

Ahora, la empresa busca utilizar una tecnología basada en la realidad aumentada para ofrecer una solución similar en la futura generación de vehículos, en la que muestra información del tablero, proporciona navegación mejorada, admite la conducción asistida segura, optimiza las indicaciones para la visión nocturna y/o condiciones de lluvia y niebla, además de ofrecer contenido de entretenimiento.

El AR-HUD brinda un campo de visión de 13° x 5°, lo que significa que una imagen virtual de 70 pulgadas se muestra a 7,5 m frente al conductor. Además, permite disfrutar de una pantalla Full HD de más de 100 PPD (pixels per degree) con una imagen brillante, de alto contraste y sin distorsiones, algo no encontrado en los HUD tradicionales. Los datos se proyectan en el parabrisas del vehículo para que el conductor no tenga que sacar la vista del camino, evitando distracciones. También brinda información de navegación de realidad aumentada que se adapta a la superficie del camino y cubre varios carriles según sea necesario.

Como si fuera poco, el pasajero delantero (o el conductor, cuando el vehículo está estacionado) también podrán disfrutar una experiencia inmersiva con videos HD, videollamadas y juegos. Además, al combinar puntos de interés en un mapa de escena real, el AR-HUD muestra información sobre restaurantes, estacionamientos, centros comerciales, cines y estaciones de servicio en tiempo real.

La innovación de Huawei con el AR-HUD ha logrado un dispositivo compacto y con un gran campo de visión, lo que le permite adaptarse a múltiples modelos de vehículos.

*Por Diego Pasjalidis, Head of Innovation & Digital STEFANINI Argentina. Miembro Fundador de Buenos Aires Tech Cluster Asociación Civil.