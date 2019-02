No sólo pasajeros: los coches autónomos llevarán paquetes y comida

Las empresas del sector aprovecharán todo el espacio de carga con un premisa en mente: hacer que los próximos viajes sean más baratos que los actuales

Ford anunció que en 2021 inaugurará su servicio de taxis autónomos para 2021, pero no sólo llevaría pasajeros. La estrategia de la automotriz pasa por hacer que los viajes cuesten menos que los actuales, por lo que los vehículos podrían rodar las 24 horas mostrando anuncios publicitarios o bien realizando el reparto de productos.

De esta forma, abaratará costos haciendo que toda la carga de los coches lleven de manera simultánea a un pasajero, las compras del supermercado que pidió otro usuario y o pizza que ordenó otra persona.

La empresa quiere dejar claro que no se está quedando atrás con respecto a Waymo, que prometió que lanzaría un servicio de taxi autónomo comercial antes de que acabara 2018; y GM, que ha anunciado que hará lo mismo a lo largo de este año.



Durante el evento, el CEO de Ford Autonomous Vehicles (FAV), Sherif Marakby, una empresa derivada del gigante y encargada de desarrollar las tecnologías autónomas, vehículos y servicios, afirmó: "Si quisiéramos lanzar 100 vehículos [a la carretera] y arrancar ya el negocio, podríamos hacerlo. [Pero] somos una compañía automotriz y cuando hablamos de lanzamiento a escala, estamos hablando de decenas de miles de vehículos y (de hacerlo) de manera rentable. Es un enfoque diferente al que tienen otros".



El punto de vista de Ford consiste en que para lanzar con éxito un servicio de vehículos autónomos no basta con tener coches autónomos. El gigante está construyendo un software de gestión de flotas, un centro de envíos, itinerarios y sistemas de pago; un grupo diverso de clientes de entrega; y contenidos y servicios digitales para los pasajeros. Es probable que incluyan patrocinios comerciales y publicidad dentro del coche. "Varias compañías (están) ilusionadas por poner su contenido en los vehículos [autónomos], y pagarán por ello", adelantó Marakby, en declaraciones reproducidas por Technology Review.



Ford presentó escenarios en los que los pasajeros podrían comprar alimentos desde el interior del coche que se entregarían directamente en el maletero del vehículo, y hacer paradas en boxes para adquirir los tentempiés y bebidas recomendados. El coche iría ajustando sus sugerencias a medida que Ford "construyera su relación" con cada pasajero, explicó un portavoz.



Trambién anunció que los primeros viajes públicos estarían alimentados ​​por Argo AI, una empresa fundada en 2017 por antiguos trabajadores de conducción autónoma de Google y Uber. La automotriz se convirtió en el propietario mayoritario de Argo más tarde ese año, con una inversión de casi 880 millones de euros.

Desde entonces, el gigante ha estado probando los vehículos autónomos de Argo realizando entregas en Miami (EE.UU.). De esta experiencia, la empresa ha acumulado más de 1.000 entregas de Domino’s pizzas y de paquetes de Postmates, aunque en todos los casos había conductores de seguridad detrás del volante. Ford estima que el mercado total de vehículos autónomos en 2026 valdrá más de 290.000 millones de euros.



La empresa de Detroit también presentó una app similar a la de Uber para reservar coches autónomos modificados de la marca Ford Fusión, aunque de momento estos vehículos seguían incorporando a conductores humanos de seguridad. Los coches llevaron a los periodistas a varios viajes por el centro de Miami, un ambiente de conducción descrito por varios ejecutivos de Ford como "duro como un doble diamante negro", en referencia a las pistas de esquí de descenso más difíciles.



En tres viajes separados que sumaron un total de 6,4 kilómetros en carreteras que incluían peatones imprevisibles y muchos conductores agresivos, la experiencia de MIT Technology Review fue en general segura y competente. Sin embargo, los vehículos de Ford no parecían tener en cuenta las señales de tráfico ni los cruces, y carecían de la capacidad de dar marcha atrás y de reconocer los intermitentes.



Los vehículos de lanzamiento de Ford no se basarán en modelos ya existentes como el Fusion, sino en un nuevo vehículo solo autónomo que está actualmente en desarrollo en FAV. Podrán configurarse para llevar a pasajeros, cargas o repartir alimentos, y no contará con los tradicionales volantes ni pedales de acelerador y freno.



El CEO de Argo, Bryan Salesky, comentó a MIT Technology Review que el vehículo usará sensores LIDAR, radares y cámaras, y confirmó que estará listo para la fecha de lanzamiento en 2021 que anunció Ford.



La compañía se está diversificando más allá de su modelo de negocio tradicional de venta de coches. Chariot, una compañía de microtransit que Ford adquirió en 2016, ya ofrece servicios del "primer y último tramo" a empresas y gobiernos locales en camionetas Transit. Ford también acaba de comprar Spin, una start-up de motocicletas eléctricas sin muelle que opera en varias ciudades y campus universitarios de EE. UU. Y en agosto, Ford lanzó un pequeño servicio de transporte sanitario llamado GoRide en Michigan (EE.UU.).



Las tres iniciativas ofrecen información sobre el comportamiento y las expectativas de los clientes que servirán a los futuros servicios autónomos, concluyó la directora de Movilidad de Ford, Marcy Klevorn.