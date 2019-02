Cómo las tecnologías de Información y la Comunicación son un motor para el desarrollo

Sante Vallese, presidente de Copaco S.A., habló sobre los desafíos que atraviesa la compañía, sus proyectos, y la visión del sector a nivel regional

El Ing. Sante Vallese, recientemente nombrado presidente de Copaco S.A. (la operadora de telecomunicaciones estatal de Paraguay), habló sobre los desafíos que atraviesa la compañía, sus proyectos, objetivos y visión del sector a nivel regional.

1- Recientemente fue nombrado presidente de COPACO. ¿Cuáles son sus principales retos y desafíos a corto y mediano plazo? ¿Qué espera conseguir?

Desde el 23 de septiembre asumí la presidencia de COPACO S.A. y, unos días después, la presidencia de Hola Paraguay S.A, la operadora móvil de la compañía bajo el nombre de VOX.

Desde esa fecha comenzamos a hacer una revisión de la situación de la empresa, desde el punto de vista técnico, financiero, comercial y de recursos. El directorio anterior, desde que asumió el Gobierno el 15 de agosto del 2018 hasta esa fecha, había dejado de dar resolución rápida y en muchos casos, sin procesar, pedidos de compras de insumos y equipos necesarios para la comercialización de servicios y mantenimiento de equipos de la red. Al caso de que el día que asumí el cargo, la empresa quedó sin cobertura de seguros contra todo riesgo y sin suministro de combustible para su parque automotor.

Estas cosas las hemos tenido que resolver en forma inmediata y más aún considerando que nuestra empresa, por más que sea una Sociedad Anónima de dominio privado (al igual que cualquier otra Sociedad Anónima de la Republica del Paraguay), y de tener un presupuesto autónomo que no depende de la aprobación del Parlamento, sino por Asamblea, sujetó sus compras a la ley 2051 de contrataciones públicas.

Hemos encontrado la empresa con una alta deserción de clientes de línea fija, ya sea por la naturaleza del servicio (al igual que ocurre en todos los países de la región) y en mayor medida por una gran cantidad de faltas acumuladas, muchas de ellas con más de 3 meses sin que se le de una solución técnica al cliente. A esto se sumó que, como el principal acceso para los clientes de internet es el ADSL, muchos de esos clientes también cancelaron dicho servicio.

Hemos puesto foco en reparar la gran mayoría de las faltas y por ende lograr una mayor satisfacción de los clientes. Todo esto como medida inmediata de solución a problemas que afectan a la empresa desde hace varios años. En este corto tiempo hemos revisado y actualizado el Plan estratégico de le empresa, orientándolo a la realidad del mercado, y su nivel elevado de competitividad, confirmo en la entrevista a la ASIET.

Nuestro principal reto, a corto y mediano plazo está basado en dos ejes. El primero y más importante, el de brindar el servicio de internet con fibra al hogar, o lo más próximo al hogar en algunos casos; y el segundo, mejorar la cobertura de nuestra red inalámbrica para mejorar nuestro servicio de Linea Alta, y la cobertura de nuestro servicio móvil VOX.

Con esto podremos ofrecer servicios de internet de calidad, y empaquetado con nuestro servicio de IPTV, que por su interactividad y contenido es muy apreciado por los clientes, pero al estar brindándose sobre una red ADSL en muchos casos, por la baja velocidad, presenta inconvenientes. Apuntar a la línea alta como recambio tecnológico de la línea fija, y en especial en aquellos lugares donde se tienen dificultades de servicio.

Hoy día ya hemos salido con el producto FIBER en dos barrios de la capital (Villa Morra y Centro), con tecnología Gpon, con el cual ofrecemos velocidades de internet desde 20 MB hasta 100 MB y con opción de empaquetar con la TV y el servicio telefónico, dando interesantes descuentos a los clientes. A finales de 2018, hemos firmado un contrato para que este mismo servicio sea ofrecido en todos los barrios de Gran Asunción, así como también en algunas ciudades del interior del país.

Con esto lograremos a corto plazo detener la salida de nuestros clientes y, a mediado, volver a recuperar el terreno perdido y situarnos como uno de los principales proveedores de servicio de internet a nivel país, dado que nuestras redes llegan a los sitios mas alejados.

2- El ejecutivo impulso la creación del ministerio de Comunicaciones y TIC ¿Cómo valora su creación?

Realmente era algo que se necesitaba desde hace mucho tiempo dado que las políticas publicas del gobierno respecto a TIC estaban dispersas y sin un claro objetivo. Hoy día, éstas convergen en el ministerio, donde existe una agenda a seguir. El Estado contaba con redes dispersas, tanto de sus operadores de Telecomunicaciones COPACO y VOX, como de la empresa Eléctrica del Estado, y una red del Ministerio de Hacienda, y otra de los organismos de seguridad.

Estas redes en muchos casos se complementan, pero en otros se duplican, con lo cuál se demuestra que el Estado estaba invirtiendo en sectores donde ya tenia cubierto el servicio de conectividad, y dejando de invertir en donde se necesitaba, con una clara falta de visión orientada a reducir la brecha digital y servir en su rol de conectar a los no conectados.

Hoy día el ministerio esta llevando adelante la integración de dichas redes en lo que se denomina Red Nacional de Banda Ancha y que servirá para que el gobierno pueda desarrollar su política publica de hacer llegar conectividad a todos los puntos del país, dado que el actual gobierno está convencido de que las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) son un motor de desarrollo que le permitirá llevar adelante sus planes de educación, salud y seguridad.

3- En su opinión, ¿qué retos tiene por el delante el Paraguay en particular y America Latina en su conjunto para desarrollar su economía digital? ¿Cuáles son los puntos prioritarios en los que deberían enfocarse las políticas públicas?



El principal reto del Paraguay es poder conectar a los no conectados, dado que una gran parte de la población aún no cuenta con acceso a banda ancha. Esto está siendo encarado con seriedad por el gobierno a través del MITIC, y siguiendo una agenda digital. Escuelas conectadas y centros de salud conectados son prioridades de las políticas publicas de este gobierno. A esto se suma el apoyo a las Pymes que se esta encarando a través del Ministerio de Industria, en donde nuestra Compañía podrá jugar un papel fundamental.

Con la utilización de la tecnología, nuestro país, que depende en gran medida su economía de la agricultura y ganadería y siendo considerado a nivel mundial como un gran productor de alimentos, utilizando tecnología podrá mejorar sus procesos productivos que le permitirán, a corto plazo, obtener mejores niveles de productividad. Esta situación es semejante para la gran mayoría de los países de América Latina, por lo que los gobiernos deberían de poder otorgar apoyo, por medio de asesoramiento y créditos blandos, a los actores productivos para que adopten la tecnología.

Con relación al papel de las empresas de Telecomunicaciones, y dado que serán nuestras redes las que soportaran todo ese trafico que se genere, adoptar medidas regulatorias e impositivas que favorezcan las inversiones en nuevas redes, será fundamental. Esto es debido a que la red que permitirá el verdadero salto a una economía digital será la red 5G, que ya se viene a medio plazo.

Para los operadores de la región, que hace pocos años realizamos grandes inversiones para poner operativa una red 4G, el recambio tecnológico y los precios de espectro (experiencia de algunos países europeos) y en la misma red, podrían hacer inviable que se pueda tener redes 5G en forma masiva en nuestra región. Este es un gran desafío para los gobiernos de América Latina: permitir que se pueda dar dicho cambio tecnológico en el menor tiempo posible.

4- ¿Qué medidas se podrían implementar para mejorar el uso productivo que se hace de las TIC en Paraguay? ¿Qué rol juega COPACO como operador público, en cuanto a la universalización de la conectividad en el país?



COPACO, si bien está inmerso en uno de los sectores de mayor competitividad como lo es el de telecomunicaciones, sin recibir del estado subsidio alguno, tiene que salir a competir con otros operadores para, con sus ingresos, realizar los recambios tecnológicos y expansiones que los clientes requieren.

No obstante, con el apoyo de este gobierno a la empresa, somos el brazo tecnológico de gobierno para la implementación de políticas publicas de TIC, que están plasmadas en el plan de gobierno. “Escuelas conectadas”, con el cual se obtendrán, en una primera etapa, 962 escuelas que iniciaran el periodo escolar 2019 con acceso a internet de alta velocidad, así como conectividad a centros de salud y puestos de seguridad, están siendo llevadas adelante por esta nueva COPACO.

Buscamos estar más cerca de la gente, con la convicción de que esto contribuirá al crecimiento y desarrollo económico y mejorará la calidad de vida, rol que tenemos que llevar adelante como una empresa Nacional y de todos los paraguayos. Recientemente el gobierno habilitó en dos ciudades del interior del país, centros de salud modernos con salas de terapia intensiva, dado que los pacientes tenían que trasladarse a la capital para acceder a estos servicios.

Mediante una coordinación entre EBY, COPACO y CONATEL, esos centros de salud cuentan con acceso a internet por Fibra óptica suministrada por COPACO, más acceso Wifi gratuito para las personas que están en salas de espera y patios de los centros de salud.

COPACO es una de las empresas que más tiempo lleva vinculada a ASIET, además, teniéndolo a usted como Vicepresidente del directorio desde hace años, ¿cómo valora el rol actual que juega la Asociación en el sector a nivel regional?

A lo largo de todos estos años, el aporte de la Asociación tanto a esta empresa, como al desarrollo de las telecomunicaciones fueron sustanciales. Y más aún porque ASIET ha pasado por toda la evolución y cambios que sufrió la industria en estos más de 30 años de vida. Hoy dia ASIET, al igual que toda la industria, se ha transformado y adaptado a los nuevos tiempos, cumpliendo un papel fundamental como punto de encuentro de operadores y la industria en general, como referente en temas relevantes del sector, y como referente sustancial en los diferentes organismos y agrupaciones de las acciones que se llevan adelante para lograr los objetivos de conectividad y universalización de los servicios en el menor plazo posible.

Los estudios realizados para el sector en conjunto con otros importantes actores del ecosistema, las posiciones adoptadas en eventos e intervenciones puntuales en diferentes países, lo convierte en una voz con autoridad en la industria. Hoy por hoy, ASIET es el referente principal en América Latina en lo relativo a adopción de políticas públicas y como facilitador del diálogo público-privado, que permitan cumplir con lo que todos anhelamos, que es muy fácil de decir y muy difícil de conseguir: más personas conectadas para una mayor y mejor calidad de vida.