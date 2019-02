Uber crece cada vez más en Chile: planea sumar su servicio de bicicletas y scooters para ampliar su oferta

Lo confirmó Mariano Otero, CEO de la firma para el Cono Sur. Actualmente, Chile es el mercado más grande, con 2.2 millones de usuarios

Tras un paso por Google y luego de trabajar en EE.UU. y Australia, Mariano Otero aterrizó en Uber como responsable del mercado argentino, cargo que evolucionó a principios del año pasado, cuando lo nombraron CEO para el Cono Sur, una división nueva que se creó dentro de la compañía tecnológica y que agrupa a Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

“Estoy basado en Santiago y tiene que ver con la dedicación mía en términos de la importancia del negocio. Chile es el mercado más grande para nosotros, el que viene teniendo mejores resultados”, explicó el ejecutivo, haciendo alusión a los 2,2 millones de usuarios que suma la plataforma en el mercado trasandino.

Luego de cumplir la metas de 2018, la compañía encarará ahora la expansión de sus otros servicios en el país.

“Este año va a ser un hito en la historia de Uber, muchas cosas están sucediendo en la empresa a nivel global. Y lo que vamos a ver, lo que se va a estar dando es este cambio de un servicio a una plataforma, nosotros realmente queremos empezar a convertir a Uber en una plataforma de transportes”, aseguró.

Te puede interesar Empleo "4.0": tu próxima entrevista puede ser con un robot, que decidirá si calificás para un puesto de trabajo

Al respecto, agregó que “eso involucra traer nuevos servicios, que no sabemos si va a ser en el 2019, pero que queremos traerlos pronto. Estos involucran todo lo que es la movilidad a través de bicicletas y scooters”.

El año pasado, la empresa adquirió la startup de scooters y bicicletas Jump, que hoy operan en EE.UU. y Alemania.

Respecto a la actualidad de la regulación en el mercado chileno, aseguró: “Yo creo que hoy el camino de la regulación es claro, la discusión se está dando. La discusión es súper interesante porque involucró a diferentes actores. Se está tomando una discusión compleja y profunda, que es la regulación de este tipo de actividades completamente diferentes y nuevas y el camino hoy es el camino del Congreso”.

“La propia discusión de la regulación, de alguna forma, reconoce que lo que se hace, obviamente tiene una legalidad porque necesita ser regulado. Es una decisión obviamente del Poder Legislativo en este caso, pero no estaba prohibido anteriormente y eso es una cuestión fundamental que a veces no se entiende. Nosotros estamos acostumbrados en nuestros teléfonos a tener 50 aplicaciones que no tienen ningún tipo de regulación, Netflix o WhatsApp son cosas que tampoco están reguladas y sin embargo, al igual que Uber, son legales”.

Te puede interesar Cliba apuesta a la eficiencia: ahora usa camiones inteligentes, sensores y apps para recolectar tu basura

Respecto a los modelos de regulación que la empresa observa con atención, el ejecutivo declaró:

“La parte más importante de la regulación es que intente solucionar cuáles son los problemas que hoy en día se ven en las ciudades que se están intentando regular. Nosotros tenemos más de 150 regulaciones diferentes y cumplimos con regulaciones completamente disímiles. Los mercados tienen su ley marco, pero de alguna forma el servicio toma aspectos diferentes”.

Para Otero, “Ciudad de México, por ejemplo, tiene un problema enorme de tránsito, entonces todo lo que sea fomentar el uso del auto compartido y ese tipo de cosas, es muy importante. En San Pablo hay un tema muy interesante también y que intentó que la regulación le dé beneficios a grupos desaventajados y a zonas desaventajadas”.

En ese sentido, agregó: “Un grupo explícito son las mujeres. Una conductora tiene costos que son diferentes, o tasas que son diferentes a las que paga un hombre, porque se quiere fomentar el uso de ese tipo de plataforma por parte de las mujeres”.