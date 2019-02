Uber, Slack y Airbnb: los secretos de las grandes startups que llegarán a la bolsa en 2019

Una nueva camada de empresas de tecnología llegará a Wall Street este año. Los especialistas esperan números récord de recaudación

Una nueva generación de grandes startups tecnológicas se prepara para dar el salto a la Bolsa. Entre ellas se encuentran algunas de las compañías más valiosas del mundo, con Uber a la cabeza.

La multinacional estadounidense de transporte ya ha iniciado los trámites para ser cotizada, al igual que su gran rival Lyft y la plataforma de mensajería Slack.

En el ojo de los inversores también se encuentran startups como la plataforma de alquiler entre particulares Airbnb, la compañía de software de datos Palantir y la red para compartir imágenes Pinterest, entre otras.

Actualmente, en Estados Unidos hay nueve compañías privadas de base tecnológica con una valoración superior a los u$s 10.000 millones.

A la cabeza de la lista está Uber, que fue valorada en 76.000 millones este verano en la operación de entrada de Ford en la empresa, y que podría capitalizar en más de 100.000 millones en su salida a Bolsa.

Vale destacar que muchos de estos emprendedores han podido recaudar en el mercado privado miles de millones de dólares a altísimas valoraciones, lo que les ha permitido dilatar su etapa como empresas privadas.

Tal como confesó hace algún tiempo Travis Kalanick, fundador de Uber, lo ideal sería "retrasar todo lo humanamente posible" la salida a Bolsa .

Esto se debe que ser una firma cotizada en bolsa eleva la presión sobre las compañías, que muchas veces se ven sometidas las exigencias de Wall Street, que presiona por altas tasas de crecimiento.

Aun así, tarde o temprano estas startups se encaminan a la Bolsa, lo que permite acceder a inversores tempranas, empleados y directivos.

Ser una empresa cotizada otorga, además, cierto grado de credibilidad y ofrece una herramienta para poder crecer vía compras utilizando las acciones como forma de remuneración.

Según los datos de una reciente encuesta de SharesPost, los inversores creen que las compañías privadas de alto crecimiento que debuten este año en la Bolsa tendrán OPV de mayor éxito que las que saltaron el año pasado. Eso sí, la mayoría de los inversores espera menos operaciones este año.

Entre las empresas que se estrenaron en plazas estadounidenses el año pasado destacan el servicio de música en streaming Spotify, que recaudó u$s 1.000 millones, y la empresa de software en la nube Dropbox, que captó u$s 756 millones.

Ambas operaciones quedaron eclipsadas por la de Xiaomi, que logró u$s 4.700 millones en su debut en la Bolsa de Hong Kong.

En 2019, Uber está llamada a protagonizar la mayor oferta inicial de acciones del año. La compañía de transporte inició los trámites en octubre al presentar un documento confidencial ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense.

La empresa fundada hace casi una década fue valorada en u$s 76.000 millones. Según los cálculos de Goldman Sachs y Morgan Stanley, podría alcanzar un valor de u$s 120.000 millones.

La compañía lleva tiempo preparándose para ser una cotizada, incluyendo cambios en la gestión tras la marcha en 2017 de su polémico fundador Travis Kalanick, sustituido por Dara Khosrowshahi.

En el tercer trimestre de 2018, últimos datos disponibles, Uber ralentizó su marcha tras crecer un 38% hasta u$s 2.950 millones. Perdió u$s 1.070 millones, un 20% más que en el trimestre previo pero un 27% menos que hace un año, cuando registró los mayores números rojos de su historia.

Lyft, competidor de Uber en Norteamérica, ya ha iniciado los trámites para ser cotizada, aunque aún no ha determinado los detalles de la operación.

La compañía de transporte prácticamente ha duplicado su valoración en poco más de un año. Lyft recaudó u$s 600 millones en su última ronda, cerrada en junio de 2018 a una valoración de u$s 15.100 millones. Hasta la fecha, ha recaudado u$s 4.900 millones de los inversores.

Por el lado de Slack, prevé debutar en Bolsa en el segundo trimestre a través de una cotización directa ('direct listing'), como hizo Spotify. Este proceso, poco utilizado, es menos costoso que lanzar una OPV, pero en él no se recaudan fondos.

La compañía, que cuenta con unos 8 millones de usuarios activos diarios, ha recaudado hasta la fecha u$s 1.200 millones. En agosto fue valorada en u$s 7.100 millones, un 40% más que un año antes.

En la lista de empresas que llegarán a Wall Street en 2019 también se encuentran Airbnb, Pinterest y Palantir, que aún no han iniciado los trámites.

La compañía de alquiler de viviendas ha sumado a un nuevo director financiero, Dave Stephenson, para preparar su debut bursátil. Con una valoración de u$s 31.000 millones, se ha filtrado que ya es rentable.

La firma de software Palantir, por su parte, está preparando su operación con un ambicioso objetivo de valoración de u$s 41.000 millones. La red social Pinterest, en cambio, podría valorarse en u$s 12.000 millones.