La muerte de John McAfee: así fueron los mensajes en los que decía que no se suicidaría y su último tuit

El creador del famoso antivirus fue encontrado muerto este miércoles en una prisión catalana luego de que se aprobara su extradición a Estados Unidos

"Si me suicido, no lo hice". Así fue el tuit que John McAfee subió a la red social el 30 de noviembre de 2019. Un año y medio después, fue hallado muerto en una prisión catalana y todo apunta a que se habría suicidado.

Ese no fue el único mensaje que dio señalando que no iba a suicidarse. Unos días después de estar en la cárcel de Barcelona, a mediados de octubre de 2020, dijo n otro tuit: "Estoy contento aquí. Tengo amigos. La comida es buena. Todo está bien. Sepan que si me cuelgo, a la Epstein, no será culpa mía".

I am content in here. I have friends.The food is good. All is well. Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine. — John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020

Ese 15 de octubre, día en el que McAfee tuiteó que no se colgaría "a lo Epstein", su esposa Janice reafirmó lo que había escrito su marido:

"Lo está haciendo bien y dice que no se preocupe por él. Él tiene esto. Ahora tiene acceso limitado a Twitter desde la prisión, así que espere ver sus tuits directos siempre que pueda", escribió su esposa en referencia al mensaje del inglés.

Por que se suicidó McAfee

Este lunes el tribunal superior había acordado extraditarlo a Estados Unidos

El creador del famoso antivirus fue hallado muerto dos días después de que la Audiencia Nacional de España aprobara su extradición a Estados Unidos por un caso de evasión fiscal.

La extradición a Estados Unidos estaba pendiente luego de ser detenido el 2 de octubre del 2020, por la Policía Nacional, en el aeropuerto de El Prat, Barcelona, cuando estaba a punto de tomar un avión a Turquía.

Los profesionales de vigilancia y los servicios médicos de la prisión que lo encontraron en la celda intervinieron de manera inmediata para practicar maniobras de reanimación, pero finalmente los médicos certificaron la muerte, según informó la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

Este lunes el tribunal superior había acordado extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por evasión de impuestos y omisión deliberada de declaraciones.

McAfee, de 75 años, vinculó las acusaciones en su contra presentadas por el Servicio de Impuestos Internos a su intento fallido de presentarse como candidato del Partido Libertario en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

El fiscal español Carlos Bautista dictaminó este lunes que McAfee es simplemente un evasor de impuestos y descartó la motivación política, insistiendo en que el Partido Libertario rara vez obtiene más del 1% de los votos en las elecciones estadounidenses.

Según la Comisión de Valores de Estados Unidos, la empresa había obtenido más de u$s23,1 millones en ingresos no declarados por recomendaciones falsas y engañosas sobre criptomonedas.

El magnate, de 75 años, fue detenido en el aeropuerto de Barcelona en octubre de 2020

Su último tuit

McAfee tenía aproximadamente millón de seguidores de Twitter, a quienes deleitaba con sus con reflexiones y afirmaciones polémicas.

El último tuit que publicó fue del 18 de junio y decía: "En una democracia, el poder no se da. Pero sigue siendo poder. El amor, la compasión, el cariño no sirven para nada. Pero es combustible para la codicia, la hostilidad, los celos… Todo poder corrompe. Tenga cuidado con los poderes que permiten que ejerza una democracia".

In a democracy, power is given not taken. But it is still power. Love, compassion, caring have no use for it. But it is fuel for greed, hostility, jealousy... All power corrupts. Take care which powers you allow a democracy to wield. — John McAfee (@officialmcafee) June 18, 2021

Su última interacción con la red social fue dos días después de su tuit cuando retuiteó un mensaje que le dedicó su esposa por el Día del padre.

Hace cuatro años, McAfee inició una revolución en la red social porque comenzó a recomendar diariamente criptomonedas. Logró doblar el número de usuarios que lo seguían hasta entonces debido a que sus consejos eran muy esperados.

Cómo fue el arresto

El magnate de la tecnología fue detenido en España por un supuesto delito de evasión de impuestos registrado entre 2014 y 2018 en su país de origen.

En el momento del arresto, la Justicia estadounidense había justificado esta detención señalando que "John McAfee obtuvo millones en ingresos promoviendo criptomonedas, trabajos de consultoría, conferencias y venta de los derechos de la historia de su vida para un documental. De 2014 a 2018, McAfee supuestamente no presentó declaraciones de impuestos, a pesar de recibir ingresos considerables de estas fuentes".

En palabras de la acusación, McAfee que fue detenido en octubre del 2020 en Alemania por intentar evitar los controles de mascarillas colocándose una pieza de lencería en su lugar, "supuestamente eludió su obligación tributaria al ordenar que sus ingresos se pagaran en cuentas bancarias y cuentas de intercambio de criptomonedas a nombre de los nominados. La acusación formal alega además que McAfee intentó evadir al IRS ocultando activos, incluidos bienes inmuebles, un vehículo y un yate, a nombre de otros".