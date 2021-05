Golpe al negocio: primera prueba de transporte público autónomo en UK recibe malas críticas

El primer autobús autónomo del Reino Unido no sólo asusta a los británicos, sino que fue ampliamente ridiculizado con memes y acotaciones de los usuarios

El autobús sin conductor con capacidad de 10 asientos en lugar de sorprender a los británicos tras su puesta en marcha, los asustó con su aspecto y las redes se llenaron de memes.

Se trata del primer autobús eléctrico y autónomo convencional creado por la compañía Aurrigo que fue puesto a prueba sin conductor. El objetivo de poner en marcha este vehículo es transportar a pasajeros a través de Cambridge las 24 horas del día, los 7 días a la semana, compartiendo la carretera con otros vehículos alrededor del campus de West Cambridge de la Universidad de Cambridge.

Pareciera que la idea innovadora de las autoridades locales de lanzar este vehículo es digna de admirar desde el punto de vista ecológico, pero lo que ha hecho es asustar a los usuarios por su particular aspecto llenando las redes con memes.

"El primer autobús sin conductor del Reino Unido no parece muy feliz, ya parece que ha tenido un accidente", escribió un internauta.

UK's first driverless bus well he dont look too happy do he, already looks like he's had an accident! ????#UKAIBUS #BonkersBuses pic.twitter.com/6OvLDlwtGF — ???? Dame Angel Bonnie????????⭐????⭐ (@BonniedaWestie) May 28, 2021

"El primer autobús sin conductor del Reino Unido estará pronto en las calles".

UK’s first driverless bus on streets soon. pic.twitter.com/Ii6iN61P7Z — Aidan Kelly (@AidanKe42592122) May 27, 2021

En tanto otros se mostraron preocupados y dudaron de que sea seguro para los pasajeros y conductores compartir la carretera con este autobús.

"¿Por qué no tiene bordes redondos suaves en caso de que atropelle a alguien? Esto parece letal".

GREAT to see our new autonomous electric shuttle being used as the face of a new UK Gov ad campaign #innovation #autonomousvehicles #greatbritain pic.twitter.com/wzUNqR9MV1 — Aurrigo - Driverless Technology (@aurrigotech) January 27, 2021

"Me encanta el diseño de la parte delantera, obviamente está ahí para 'quitar de en medio' a los molestos peatones y ciclistas, ¡también las ventanas cerradas para limitar la visibilidad! Si no es así, ¿por qué se ha diseñado así, por favor?", criticó otra internauta.Según Aurrigo, este autobús autónomo es seguro para los pasajeros y los peatones, además cuenta con el apoyo de las autoridades locales. La ministra del Departamento de Transporte y descarbonización del Reino Unido, Rachel Maclean, decidió probar ella misma el autobús para tranquilizar a los británicos.

Great to be in Cambridge today to see the impressive @aurrigotech automated shuttleThis is an exciting example of how self-driving vehicles could make it easier for people to travel on the UK’s public transport network as we build back better????⚡ pic.twitter.com/CNMheiATY1 — Rachel Maclean MP (@redditchrachel) May 27, 2021

"Es genial estar en Cambridge hoy para ver el impresionante vehículo autónomo. Este es un ejemplo emocionante de cómo los vehículos de autoconducción podrían facilitar el viaje de las personas en la red de transporte público del Reino Unido, mientras construimos lo mejor", escribió.

Fuente: Sputnik Mundo