¿Querés ganar plata con Instagram?: esta nueva función te permite hacerlo

En el marco de una nueva apuesta, Instagram está desarrollando una función de pago directo que podría pagar a los creadores de contenido cuando compartan nuevos Reels.

Por el momento, esta nueva funcionalidad está en fase beta y todavía no se ha probado, pero lleva por nombre Bonuses.

Asimismo, la semana pasada, el desarrollador móvil Alessandro Paluzzi mostró una captura de pantalla con información del prototipo en Twitter, que descubrió investigando en el código de Instagram.

La función de monetización permitiría a los creadores de contenido "ganar dinero en Instagram al lanzar nuevos Reels", según la imagen que compartió en su cuenta de Twitter.

#Instagram is working on "Bonuses", a new way to monetize with your content ???? pic.twitter.com/Xa8jZLn6I3 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2021