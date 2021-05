WhatsApp prepara una nueva función muy esperada por los usuarios

Se trata del modo "Archivado", una función que permite que las conversaciones que el usuario archivó se mantengan así aunque se reciban nuevos mensajes

WhatsApp ya es algo fundamental en nuestras vidas. Es la aplicación en la que hablamos de fútbol, de memes o de asuntos importantes que no nos gustaría nadie descubriera. Sin embargo, no hay una forma de ocultar conversaciones a miradas indiscretas de manera efectiva: por mucho que archivemos los chats, estos vuelven a su posición inicial si alguien habla en ellos. Eso va a cambiar pronto.

WhatsApp continúa las pruebas de su modo "Archivado", una función que permite que las conversaciones que el usuario ha archivado se mantengan así aunque se reciban nuevos mensajes, y ha mostrado su funcionamiento y nuevas funciones como la de archivar automáticamente chats inactivos durante seis meses.

El modo "Archivado", que ya se había dado a conocer en el código de versiones previas de la aplicación bajo el nombre de "Modo vacaciones", ha aparecido ahora en la última beta de la aplicación de mensajería para Android (2.21.11.1), según advirtió recientemente el sitio WABetaInfo.

WhatsApp lanza una nueva función que te permite esconder tus conversaciones más delicadas

En qué consiste el modo "Archivado"

Utilizando el nuevo archivo de la aplicación, las conversaciones de chat archivadas quedan automáticamente silenciadas, de forma que el usuario no recibe notificaciones si se reciben nuevos mensajes, como sucedía hasta el momento.

Los usuarios de WhatsApp cuentan con la posibilidad de acceder a esta función desde el menú de ajustes, pulsando en la opción "chats", donde se incluye una nueva función, 'mantener los chats archivados', que puede activarse y desactivarse.

Cuando el modo "Archivado" está activado, la ventana de chats muestra en su parte superior la sección donde se incluyen todas las conversaciones archivadas, con un número para reflejar la cantidad de mensajes nuevos recibidos.

Asimismo, entre las novedades que WhatsApp prueba en su beta para Android se encuentra también una opción en los ajustes para mover automáticamente al archivo los chats que lleven más de seis meses sin actividad.

Cómo saber si leyeron tus mensajes de WhatsApp aunque la doble tilde azul esté desactivada

El conocido doble tilde azul de WhatsApp es el símbolo de la confirmación de lectura. O de que un mensaje concreto ha aparecido en la pantalla de alguien o este ha marcado su notificación como leída. Tanto si ha leído verdaderamente el mensaje o no. Y la confirmación de lectura puede desactivarse a cambio de no ver la de los demás.

Sin embargo, si la tenés activadas y no de tus contactos no, pese a que no vas a poder saber si ha leído la totalidad de tus mensajes, sí tienes métodos para saber si ha leído algunos de ellos.

Existen dos métodos para descubrir si personas con las confirmaciones de lectura desactivadas están leyendo nuestros mensajes.

Pese a que no vas a poder saber si ha leído la totalidad de tus mensajes, sí tienes métodos para saber si ha leído algunos de ellos

Mensajes en los chats de grupos

No es ningún secreto que pese a que una persona desactive las confirmaciones de lectura, estas solo aplican a los chats individuales: el doble tick azul sigue apareciendo en los chats grupales. Esta vía, por tanto, pasa a ser uno de los métodos para saber si un contacto ha tenido en su pantalla los mensajes que hemos enviado a un grupo de WhatsApp que compartimos con él.

Para comprobar quién ha leído nuestros mensajes en un grupo, tenemos varias opciones: hacerlo desde el móvil o hacerlo desde las aplicaciones de WhatsApp para PC o macOS o WhatsApp Web.

Basta ir a un mensaje propio que hayamos enviado, pasar el cursor por encima y hacer clic en la flecha hacia abajo que aparece en la parte superior derecha. Se nos abrirá un menú en el que tendremos que elegir la opción Info. del mensaje y en el panel que nos abrirá podremos ver cuáles son los integrantes del grupo que han leído el mensaje y cuáles los que simplemente lo han recibido en sus dispositivos.

Existen dos métodos para descubrir si personas con las confirmaciones de lectura desactivadas están leyendo nuestros mensajes

Notas de voz

Pese a que WhatsApp avisa a quienes desactivan las confirmaciones de lectura que esta hecho no afecta a los grupos y que las confirmaciones seguirán enviándose, no dice nada de que no afecten tampoco a los audios que reciban. Porque no, las confirmaciones de lectura no aplican en este caso y el doble check azul aparece en los chats entre dos personas.

Para comprobar si un contacto con las confirmaciones desactivadas nos está leyendo, bastaría con enviar un audio y esperar. Si la otra persona lo reproduce, el audio mostrará la confirmación de lectura y podremos saber que ha entrado a nuestra conversación. No es una forma demasiado práctica, pero puede resultar útil.

En cualquier caso, debemos ser conscientes de que no son métodos infalibles y de que debemos respetar la decisión de no querer informar sobre la lectura o no de los mensajes. Además, existen métodos diversos para leer mensajes sin que aparezcan como leídos, así como escuchar audio, por ejemplo, por lo que a veces los métodos descritos pueden resultar todavía más limitados y nadie nos asegura que no hayan sido leídos o al contrario.