Amazon ofrece 25 puestos de trabajo en la Argentina: ¿qué perfiles busca y qué salario ofrece?

El gigante del e-commerce fundado por Jeff Bezos busca expandirse a escala mundial y busca 25 empleados full-time en la Argentina. Los requisitos.

El monstruo del e-commerce mundial Amazon informó que trabaja en una nueva expansión a nivel mundial. El plan incluye buscar más de 10.000 nuevos empleados en diversos países y regiones, incluyendo América Latina, especialmente en la Argentina y Chile.

A través de sus canales oficiales Amazon abrió la búsqueda de nuevos puestos laborales. La empresa norteamericana busca empleados que puedan desarrollar sus tareas full-time de forma remota desde la Argentina.

Por el momento, el foco está puesto en perfiles IT, pero también hay búsquedas abiertas para sectores como servicio al cliente, recursos humanos, ventas, gestión de cuentas, publicidad, etc.

Cómo aplicar para trabajar en Amazon desde la Argentina y cuánto se paga

Para aplicar a estas posiciones desde la Argentina hay que hacerlo a través de la página oficial de "Amazon Jobs" al que se puede acceder desde acá para ver todos los empleos disponibles

Entrando en el sitio, el usuario puede hacer la búsqueda con la palabra "Argentina" en ubicación para que le devuelva los puestos que se buscan.

En total, hay 25 puestos abiertos de los cuales 12 se focalizan en arquitectos de soluciones, arquitectos de datos y arquitecto de entrega al cliente: infraestructura y seguridad, entre otros.

Pero también hay otras ofertas fuera del ámbito IT para argentinos tales como gestión de proyectos, ventas, publicidad y gestión de cuentas, recursos humanos, desarrollo de software e ingeniería de operaciones, sistemas y soporte y desarrollo de software.

¿Cuánto podés ganar?

Para aplicar, hay que hacer clic en "Solicita un empleo hoy mismo" y registrarse en Amazon para enviar un currículum de forma exitosa. Con respecto a los salarios, se sabe que un empleado virtual de Amazon cobra entre u$s 16 y u$s 22.

Esto quiere decir que trabajando ocho horas al día estarías ganando $20.864, unos $400.000 al mes, algo más que atractivo para cualquiera.

Amazon busca empleados argentinos ofreciendo muy buenos salarios

Teniendo en cuenta un sueldo de u$s 22 la hora, al día serían $28.688, alrededor de $560.000 al mes. Pero estas cifras pueden ser superiores ya que los puestos IT son algunos de los mejores pagos no solo en la Argentina sino a escala global.

Algunos de los puestos más buscados por Amazon en Argentina son Consultor DevOps, arquitectos de datos, de soluciones, de cuentas empresariales, ingenieros, gerentes senior de compromiso, gerente de soporte empresarial para Amazon Web Services, gerente de cuentas, reclutador de proveedores, entre otros.

Fuente: Infotechnology