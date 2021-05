Una empresa argentina de salud obtuvo el premio "Innovator of the Year 2021" de Red Hat

El galardón es un reconocimiento a nivel mundial a la innovación tecnológica. El Ministerio de Salud de la Nación fue otro de los candidatos

Red Hat, compañía líder en soluciones de código abierto, anunció que Medifé fue seleccionada como una de los cinco ganadores de los Innovation Awards 2021, premio que se otorga anualmente a los proyectos tecnológicos más disruptivos de todo el mundo. Junto con dicha empresa, el Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) también estuvo elegido como candidato para el premio. Ambas entidades fueron las únicas de Latinoamérica en formar parte de la selección de los cinco finalistas por el premio.

El premio a Medifé se anunció en el marco del Red Hat Summit 2021, en la 17 entrega del evento más importante para la compañía a nivel global. El mismo se realizó el 28 y 29 de abril, por segunda vez consecutiva, en formato virtual, en respuesta al contexto de la pandemia del COVID-19.

Para participar del premio, cada subsidiaria de Red Hat presentó a nivel mundial los casos de éxito que consideró como prometedores para ganar el reconocimiento a la innovación tecnológica del año. En una primera instancia, de todos los postulados se seleccionan 50 casos a nivel mundial, para luego reducir los participantes en 5 posibles ganadores. La utilización de soluciones Open Source para mejorar los procesos de negocios e impulsar la transformación digital, la creatividad y la resolución dinámica de problemas, fueron algunas de las variables que se tuvieron en cuenta para definir a los nominados.

El caso presentado por Red Hat se basó en la necesidad de Medifé por acelerar procesos de transformación digital debido a la pandemia del COVID-19. La empresa, que actualmente cuenta con 60 sucursales en el país y más de 300.000 asociados, hasta marzo de 2020 atendía a más del 90% de sus socios y prestadores de forma telefónica y/o presencial. La cuarentena obligatoria decretada el mencionado mes hizo que se viera impactado por completo en su servicio por lo cual no solo toda la fuerza de trabajo debió comenzar a operar en forma remota, sino que, además, se debieron potenciar e incorporar nuevos canales alternativos a la atención telefónica.

En una primera instancia, se decidió digitalizar el proceso de presentaciones de documentación de asociados y de la red de prestadores médicos, para lo cual Medifé se apalancó en la implementación de la solución Openshift de Red Hat. Gracias a esto, los trámites que antes se gestionaban de forma presencial se llevó a un proceso 100% digital lo cual permitió seguir operando durante la pandemia, acelerando las gestiones y protegiendo a las personas de innecesarios contagios, mientras se mantenía el servicio.

Asimismo, creció más de 100 veces el uso de la plataforma de telemedicina llegando a más de 20.000 las consultas por mes, aproximadamente 5 mil por semana y más de 1000 en día hábil, en donde la nueva arquitectura de Medifé permitió a sus asociados poder ser atendidos por un prestador de forma remota en un contexto de aislamiento, más aún para prestadores y afiliados en locaciones de difícil acceso , con dificultades en la movilidad y/o con perfiles de riesgo.

El avance tecnológico de Medifé fue el primer paso de un proceso que le dio la oportunidad a la empresa de seguir ofreciendo servicios digitales para sus prestadores y afiliados. Recientemente, gracias a la incorporación de la plataforma de OpenShift, la empresa lanzó su aplicación, MediHELP que busca cuidar a quienes viven solos configurando alertas ante períodos de inactividad y permitiendo a los pacientes registrar síntomas de COVID-19 para ser atendidos en forma virtual por un profesional y así poder recibir respuesta de forma inmediata con un seguimiento adecuado.

Asimismo pusieron a disposición del cuerpo médico otra nueva aplicación para seguimiento de pacientes COVID-19 positivo, integrada con la plataforma central y MediHELP, todo inter-operando en un verdadero ecosistema. "Conseguimos un ritmo de innovación e integración de soluciones, con un alto nivel de calidad y a una velocidad que nunca antes habíamos tenido. La capacidad, nivel de respuesta y escalabilidad de OpenShift nos sorprendió gratamente", afirmó Facundo Trillo Quiroga, CIO, Medifé Asociación Civil.

"En Red Hat, creemos que las tecnologías open source tienen el poder de convertir el mundo en algo mejor. "Un ejemplo de esto es el uso que Medifé hace de nuestras tecnologías de nube híbrida abierta para ayudar a responder a la pandemia mundial. Ya antes de que surgiera el COVID-19, la empresa había comprendido la necesidad de digitalizar su infraestructura para atender mejor las necesidades de los pacientes. Hoy tenemos el enorme placer de haber ayudado a Medifé en su transformación digital para servir mejor a los ciudadanos", aseguró Paulo Bonucci, vicepresidente y gerente general, LATAM, Red Hat.

El premio Innovator of the Year a Medifé es una muestra del resultado de la implementación de una serie de soluciones tecnológicas, en este caso brindadas por Red Hat, que aplicadas en tiempo y forma le permitieron a la empresa no solo superar desafíos internos de mejora continua sino también ayudarlos a enfrentar de forma satisfactoria un contexto de incertidumbre sin que esto implicará una pérdida en la calidad de servicios con sus asociados.

"La pandemia del COVID-19 nos demandó como empresa un mayor foco para poder resolver de forma ágil nuestros desafíos más inmediatos. En ese sentido, Red Hat se convirtió en un aliado estratégico para poder resolverlos, gracias al aporte de su tecnología open source que nos permitió dar una solución rápida e innovadora a nuestros pacientes, incluso ante este presente particular que nos toca vivir. Nos llena de orgullo haber recibido este premio, sobre todo porque marca un aspecto clave para superar desafíos, el trabajo en conjunto, algo que pretendemos perdurar en el tiempo de cara al futuro", agregó Trillo Quiroga