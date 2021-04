Atención empresarios: estas son las cinco soluciones para mejorar cualquier emprendimiento en pandemia

Se trata de puntos cruciales que afectan a todas las compañías. Todos los detalles y cómo aprovechar las soluciones de la mejor forma.

Las nuevas medidas dispuestas por las autoridades para intentar evitar una mayor propagación del coronavirus en el país puso otra vez en aprietos a cientos de sectores.

En ese contexto, los especialistas de TPOINT -la nueva unidad de negocios de TIJE Travel especializada en soluciones IT- compartieron un top 5 de las soluciones más requeridas por las empresas en tiempos de pandemia y, además, detallaron por qué representan una prioridad ponerlas en funcionamiento de forma rápida.

Las soluciones más buscadas son:

De teletrabajo

Soporte a los equipos de trabajo

Migración de correos electrónicas

Asesoramiento en seguridad informática

Migración de aplicaciones y servidores a la nube

Lucas Klenk, director de Nuevos Negocios de TPOINT, detalló que "las soluciones de teletrabajo fueron fundamentales para que las empresas puedan seguir operando y sus equipos puedan trabajar de manera remota y virtual".

"Las soluciones que proveemos se desarrollan en ambientes seguros para el tratamiento y guardado de la información de manera totalmente intuitiva y transparentes para los usuarios", añadió.

En contexto de pandemia donde los equipos trabajan de manera remota y descentralizada, el soporte técnico a usuarios fue clave .

"Desde TPOINT brindamos apoyo y soluciones it para que el trabajo fuera de la oficina no presente impedimentos, frustraciones ni riesgos en la usabilidad de los sistemas ni el tratamiento de la información, tenemos amplia experiencia y logramos adaptarnos con agilidad a las necesidades de cada compañía, siendo su área de tecnología off shore", remarcó Klenk.

Según el ejecutivo, estas soluciones se vuelven cada vez más relevantes porque permiten la extensión del trabajo, antes desde lugares físicos, a un concepto ubicuo con la mejor usabilidad y seguridad para los usuarios en estos momentos.

Un aspecto que todas las empresas debieron cuidar y reforzar es la seguridad informática.

Desde el comienzo de las medidas preventivas de aislamiento, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UCEFI) registró un aumento del 50% de las causas de delitos informáticos.

Para dar un ejemplo concreto en el ámbito corporativo, el fraude bancario, -el que más creció-, lo hizo un 110%, según lo relevó la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen.

Suplantación de identidad, estafas, robo de datos y otros peligros se profundizaron en tiempos de pandemia.

"Los riesgos a los que las empresas se exponen son muy grandes si no cuentan con soluciones sólidas confiables y a la altura de los tiempos que nos tocan vivir. Pueden exponer información valiosa, datos privados, poniendo en riesgo la información de sus clientes y posibles hechos delictivos", advirtió Klenk.

"Por tanto, la mayoría de las empresas se han preocupado en mejorar y reforzar las de seguridad para evitar este tipo de situaciones, pero es un área que debe atenderse siempre y no descuidarse", alertaron los especialistas.

Y añadieron: "no poder trabajar desde cualquier lugar limita sus capacidades, no poder trabajar en un ambiente seguro, para el uso de sus sistemas y el tratamiento de la información, trae frustraciones y riesgos".

"No contar con soporte al usuario incapacita poder seguir trabajando frente a una contingencia. No saber darle un tratamiento seguro a la información y datos de sus clientes los expone a posibles hechos delictivos. No tener sistemas de mensajería y comunicación con sus clientes en la nube, restringe solo a espacios físicos y obsoletos de infraestructura. No pensar digitalmente sus procesos ni su negocio, privan del beneficio de la exponencialidad", completaron desde TPOINT.