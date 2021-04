Argentina: acelerar la digitalización para reactivar los negocios

A un año de la llegada del Covid-19, la pregunta para las empresas ya no es si van a transformarse digitalmente o no, sino a qué velocidad van a hacerlo

Durante el año pasado, la pandemia aceleró la transformación digital y convirtiéndola en un pilar fundamental para la sustentabilidad de cualquier negocio, sin importar su tamaño.

A un año de la llegada del Covid-19, la pregunta para las empresas argentinas ya no es si van a transformarse digitalmente o no, sino a qué velocidad van a hacerlo. Y cuando hablamos de velocidad, es indispensable pensar en las tecnologías en la nube, que son las grandes aceleradoras de las capacidades digitales de las compañías, ya sea en términos de infraestructura, procesos, toma de decisiones o de colaboración.

Desde Google Cloud, identificamos dos tendencias que marcarán la agenda de los negocios en 2021 y que deberían ser el foco de sus líderes para la recuperación económica y el éxito a largo plazo.

De la eficiencia a la toma de decisiones basada en datos

Gran parte de las empresas en Argentina y en el mundo empiezan la transición a la nube para optimizar costos y se sienten atraídas, en primer lugar, por la flexibilidad del modelo de costo por uso, que permite ajustar, escalar o reducir la inversión en tecnología en función de la demanda y las necesidades de cada proyecto y de cada etapa.

Si bien la flexibilidad es uno de los principales beneficios de las tecnologías cloud, hoy es preciso ir más allá y entender que hay un universo mucho más amplio de oportunidades desde el momento en que se empieza a operar en la nube.

Todo proceso de negocios genera y está basado en datos, pero si no convertimos esos datos en información de calidad, pierden todo valor. Es ahí donde la tecnología en la nube genera una oportunidad única: la de analizarlos mediante inteligencia artificial y Machine Learning para tomar decisiones inteligentes y en tiempo real basadas en ellos.

Mercado Libre, por ejemplo, desarrolló una aplicación analítica que utiliza IA para ofrecer recomendaciones inteligentes de productos y estimar el tiempo de entrega de cada compra en tiempo real. Otro caso es el de La Caja, que se enfrentó al desafío de integrar toda la información en una herramienta moderna y ágil, para desarrollar productos y servicios inteligentes, y generar experiencias diferenciadoras a sus clientes.

Del trabajo remoto a un nuevo paradigma de colaboración

Sin dudas, el trabajo remoto fue uno de los principales hábitos incorporados durante el último año. De hecho, según datos de Global Workplace Analytics, el 80% de la fuerza laboral desea hoy flexibilidad para trabajar desde casa, al menos una parte del tiempo. El desafío, sin embargo, va un poco más allá y pone a las organizaciones frente al reto de incorporar un nuevo paradigma de colaboración, que excede el trabajo remoto, y donde la clave está en la posibilidad de colaborar de manera inteligente desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

El año pasado, por ejemplo, Sancor Salud implementó las herramientas de Google Workspace para mejorar la experiencia de sus asociados, crear un espacio de trabajo colaborativo y generar un cambio cultural en la empresa. Una parte clave de este proceso fue brindar capacitaciones que impulsaron y facilitaron la adopción de estas soluciones, ya que la transformación digital solo es posible si las personas adoptan la cultura que hay detrás de cada herramienta.

Este cambio de paradigma no solo es parte de un cambio cultural, sino también una nueva forma de pensar los negocios, en la que cualquier persona, no importa dónde esté, pueda conectarse de forma segura, trabajar con distintos equipos de la organización, y ser productiva. En este sentido, tener una estructura basada en la nube permite desarrollar un negocio sostenible a lo largo del tiempo, favoreciendo la colaboración y la innovación en el trabajo.

Adoptar una mirada estratégica del uso de los datos para tomar decisiones en tiempo real e incorporar el nuevo paradigma de colaboración inteligente serán los pilares fundamentales para acelerar la digitalización e impulsar la reactivación económica de los negocios en Argentina.

Como dijimos al comienzo, la pregunta ya no es si vamos a ir hacia la transformación digital o no, si no a qué velocidad vamos a hacerlo. El salto a la nube es tan solo el primer paso en esa transformación. La carrera ya empezó... y no hay tiempo que perder.

*Rodrigo Ponce, Director General de Google Cloud Argentina y Uruguay.