Galperin ya tiene turno para vacunarse en Uruguay: qué dijo

El fundador de Mercado Libre ya tiene fecha para recibir las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus en el país vecino, donde reside desde el año 2019

El empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, agredeció a Uruguay por ya tener la confirmación de los turnos para recibir las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Galperin, que reside en el vecino país desde 2019, formuló el anuncio a través de las redes sociales y esto generó un fuerte revuelo entre la gente, tal como pasa cada vez que hace algún posteo.

"49 años...reserva para vacunación confirmada para fin de mes; a través de internet y esperando mi turno...la segunda dosis también confirmada para mediados de Mayo. Gracias Uruguay!", publicó Galperín, quien adjuntó la captura del turno obtenido.

49 años...reserva para vacunación confirmada para fin de mes; a través de internet y esperando mi turno...la segunda dosis también confirmada para mediados de Mayo. Gracias Uruguay! pic.twitter.com/CuR6YChdOk — Marcos Galperin (@marcos_galperin) March 21, 2021

El empresario, cercano al ex presidente Mauricio Macri, decidió radicarse en Uruguay sobre el cierre del año 2019, coincidiendo con la transición de Gobierno nacional y la asunción de Alberto Fernández.

Según informó el ministerio de Salud Pública de Uruguay, por el momento, ese país con cerca de 3 millones y medio de habitantes lleva administradas un total de 311.797 vacunas, de las cuales 272.010 responden a las dosis de Coronavac, en tanto que 39.787 a la desarrollada por Pfizer/BioNtech.

Dentro de los grupos habilitados se encuentran las personas a partir de 80 años, el personal de la salud del área asistencial (excepto personal administrativo) y la ciudadanía en general de entre 18 y 70 años inclusive.

Se resalta en esto el período especial de vacunación para 170.000 personas para vacunarse del 29 de marzo al 2 de abril.

De igual manera, los próximos grupos a habilitarse son el de trabajadores administrativos de la salud y el resto de la población por franja etaria.

Actualmente y en sintonía con la región, Uruguay sufre una fuerte intensificación del coronavirus en su territorio.

El domingo 21 de marzo último el vecino país realizó un total de 16.308 análisis de los cuales 1.625 confirmaron nuevos casos de coronavirus.

Desde que el presidente Luis Lacalle Pou declaró la emergencia sanitaria hace poco más de un año, se han procesado un total de 1.228.807 análisis y registrado 81.537 casos positivos, con 792 decesos y 13.015 personas cursando la enfermedad.

Europa no puede contener la tercera ola de coronavirus

Francia e Italia otra vez confinaron a gran parte de su población, mientras Alemania suspenderá las tímidas aperturas que había diseñado para dejar atrás los más de tres meses de estrictas restricciones que arrastra el país.

Se trata de una tercera ola de coronavirus que está emergiendo con fuerza en Europa. En tres semanas, la incidencia de casos en el continente ha repuntado un 34%, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de la necesidad de no relajar las medidas para evitar contagios.

La vacunación avanza muy lentamente y no será suficiente para evitar el incremento de casos graves y de muertes, aseguran los expertos. Las nuevas variantes del coronavirus, más contagiosas, explican en buena parte esta tercera ola, que en algunos lugares, como Alemania, se produce pese a que el país ha mantenido el cierre de la vida pública.

Italia otra vez confina a gran parte de su población

España, en la cuarta ola

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Joan Caylà, advierte de que España también podría estar entrando en la ola en la que ya están la mayoría de los países europeos. En este caso sería la cuarta, informa El País. Tanto España como su vecino Portugal vivieron el pico de su tercera ola a finales de enero.

La situación de estos países se ve afectada por lo que pasa en Francia, por ser un país vecino con el que hay mucho intercambio: allí hay una incidencia de casi 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, que prácticamente triplica la española.

"Hemos aprendido que si las medidas se relajan vamos a subir", opina José María Martín Moreno, doctor en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Harvard. "El problema es que este bicho no entiende de fronteras. Estamos permitiendo vuelos con otros países que tienen una situación compleja. Estamos viendo olas y flujos que van pasando de unos países a otros, pero es lo natural, se trata de un germen que pasa de unas personas a otras. Por eso es tan importante entender que hay que ayudar a los países en desarrollo con vacunas; no solo por ética y solidaridad, sino porque no saldremos de esta hasta que no haya salido el último país", añade.

La situación de otros países

Europa no cuenta con suficientes vacunas como para contener esta tercera ola

En Alemania ya hablan ya de "crecimiento exponencial" y lo atribuyen a las nuevas variantes del virus, como la británica, que se ha extendido por el país (supone ya el 75% de los casos analizados) y es más contagiosa.

El ministro de sanidad alemán, Jens Spahn, advirtió el viernes que Europa no cuenta con suficientes vacunas como para contener esta tercera ola. El continente ha visto sus planes de vacunación irse al traste por la pausa en el uso de la inmunización de AstraZeneca. La mayoría de países europeos dejaron de usar la vacuna tras aparecer varios episodios de trombosis.

La Agencia Europea del Medicamento tomó la decisión de volver a administrarla el jueves tras declarar que es "efectiva y segura". En el mejor de los casos, solo se perdieron cuatro días de vacunación. Alemania, Francia e Italia, por ejemplo, retomaron sus agendas al día siguiente, el viernes. España, en cambio, aún esperará hasta la próxima semana para volver a inyectar el preparado.

Tras comprobar que las medidas quirúrgicas (confinamientos de fin de semana) impuestas en algunas zonas no servían para contener el virus, el Gobierno francés decidió esta semana aplicar un tercer confinamiento en París y otros 15 departamentos con cifras de ingresos hospitalarios preocupantes. Afectará a 23 millones de personas, durará un mes y las escuelas permanecerán abiertas. Alrededor de la mitad de los italianos también vivirán en zonas confinadas al menos hasta el 6 de abril, según decidió su nuevo Ejecutivo hace unos días.

Al término de la semana 10 (la que acabó el domingo 14 de marzo), 20 países del área económica europea notificaron incrementos en el número de contagios diarios y/o en la positividad de los test, es decir, en el porcentaje de pruebas que dan positivo sobre el total. Cuando este indicador sube significa que se pierde el control sobre la pandemia. Otros 15 países comunicaron al ECDC que sus ingresos hospitalarios y la ocupación de camas UCI están creciendo.