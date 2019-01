Netflix anuncia su mayor suba de precios hasta la fecha en Estados Unidos: ¿afectará a Argentina?

La compañía de streaming de video subió sus planes en su país de origen. La suba de tarifas se replicará en América Latina en el corto plazo

Netflix anunció en Estados Unidos su mayor suba de tarifas hasta la fecha, que oscilan entre el 13 y el 18 por ciento.

CNBC informa que el plan más bajo de u$s 8 pasará a u$s 9 mientras que el de u$s 11 pasará a u$s 14 y el de u$s 13 a u$s 16, respectivamente. Los nuevos suscriptores estarán sujetos a los precios más altos inmediatamente mientras que los miembros actuales de Netflix recibirán los nuevos tarifarios en los próximos 3 meses.

Netflix había aumentado por última vez sus precios para el mercado de Estados Unidos en 2017. "Cambiamos el precio y continuamos invirtiendo en una gran cantidad de contenidos y en la experiencia global de Netflix", dijo la empresa en un comunicado.

En total, la empresa destinó u$s1.000 millones para la generación de su contenido, ya que es el aspecto diferencial que le permitirá desmarcarse de la competencia.

Los resultados de esa apuesta están a la vista: Netflix ha recibido una cantidad razonable de reconocimientos por sus propias series y películas. La compañía ha logrado 8 nominaciones para los BAFTA este año y ha tenido un desempeño destacado en los Globos de Oro.

Se espera que la nueva franja de precios también se aplique a algunos mercados de América Latina. Por ahora, no está confirmado que afecte a las operaciones en Argentina.