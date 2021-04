Bitcoin y el sector financiero: por qué los bancos deben adoptar las criptomonedas

Según expertos, uno de los cambios para los que la banca debe prepararse durante esta década es la adopción de las criptomonedas

Según un reciente artículo de Boston Consulting Group (BCG), uno de los cambios para los que la banca debe prepararse durante esta década es la adopción de las criptomonedas.

Para BCG, los clientes de la banca y los inversores institucionales están cada vez más interesados en sus posibilidades, por lo que los bancos no deben ignorar esta oportunidad. A nivel global, el capital invertido por operación en criptomonedas ha aumentado de u$s 5 millones en el 2015 a casi u$s 20 millones durante el primer semestre de 2020, señala BCG.

Por ello, de acuerdo con el artículo "Cómo los bancos pueden tener éxito con las criptomonedas", los bancos podrán ayudar a las empresas emergentes a evitar los mercados de capital ordinarios, proporcionar servicios de comercio de divisas digitales y pagos, ayudar a los clientes a invertir directamente en criptomonedas, ofrecer inversiones inmobiliarias en las que la tecnología blockchain permita que las transacciones sean más confiables, e integrar la criptomoneda con plataformas de pago establecidas u otras ofertas existentes.

"Las criptomonedas pueden ayudar a los bancos a impulsar su competitividad en el entorno empresarial cada vez más digital de hoy. El primer paso es crear su propia conciencia: explorar cómo las criptomonedas pueden ayudarlos a atraer nuevos clientes y evitar que sus clientes migren. La clave no es estar a la moda, sino es estar preparados para un futuro que indiscutiblemente está llegando", sostuvo Oriol Solans, Managing Director & Partner de BCG.

Las barreras

Uno de los mayores impedimentos para el crecimiento de las criptomonedas en el sector bancario es la inconsistencia regulatoria. Los líderes empresariales entienden que sus inversiones podrían perder valor si cambian las regulaciones, ello debido a la falta de una estructura universal clara.

Debido a esto, los bancos deben desarrollar sus propias pautas, las cuales pueden ayudar a las instituciones financieras a promover el crecimiento de las criptomonedas, mientras administran la mayoría de los riesgos materiales y tienen en cuenta las regulaciones actuales y futuras.