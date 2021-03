Está aplicación permite hacer pagos reducidos de su vivienda a medida que el usuario percibe ingresos

Se trata de Till, una plataforma de ordenamiento financiero destinada a todo aquel con problemas para pagar los gastos de su morada

Pagar el alquiler siempre fue un problema para miles de personas, sobre todo para aquellos con un salario humilde, no solo en la Argentina, sino en prácticamente cualquier lugar del mundo. Ya incluso antes de la pandemia, a muchos se les complicaba juntar el dinero para poder pagar la totalidad de los gastos asociados a su vivienda.

En este contexto, la startup de servicios financieros Till, brinda una solución para todo aquel que cada mes sufre esta situación. Se trata de una aplicación que permite elaborar un cronograma de pago personalizado para que cualquier usuario abone a medida que disponga de saldo, en base al mismo cronograma.

"Muchos inquilinos destinan entre el 35 y el 50% de sus ingresos netos al pago del alquiler y tienen ahorros limitados en efectivo (menos de lo que representa un mes de renta)", comentó David Sullivan, fundador y director ejecutivo de Till.

"Muchos de estos inquilinos son trabajadores por horas. Y, además, deben tener más de un empleo para llegar a fin de mes", añadió.

La app que ayuda a pagar la renta

La startup colabora estrechamente con propietarios institucionales y organizacionales que cuenten con una cierta cantidad de viviendas. Al aceptar los propietarios las condiciones de trabajar con el servicio, renuncian de forma automática a presentar los recargos por mora y aplazan las presentaciones por desalojo.

"La mayoría de los cargos por pagos atrasados tienen muy altos costos, los cuales rondan entre el 100% y 200%. Es decir, cuando un inquilino se enfrenta a un desfasaje financiero tiene pocas posibilidades de no acabar en la calle", remarcó Sullivan, en diálogo con La Nación.

Aquellos inquilinos que decidad utilizar el servicio se verán obligados a pagar una pequeña tarifa (unos u$s 8 al mes), que, aún así, representa tan solo un porcentaje de los recargos por mora habituales.

Una vez registrado, la plataforma crea un calendario de pagos personalizado de pequeños montos (algo así como unas micro-cuotas) durante todo el mes, respectivo para cada usuario y el salario que acredite tener. Dichos montos se van escalonando a partir del cobro que el residente vaya disponiendo por su trabajo.

Asimismo, desde la startup aseguran que es una forma de ayudar a los propietarios para permanecer en sus hogares, además de que representa una mejor decisión comercial que la de aplicar desalojos, los cuales cuestan a los propietarios miles de millones cada año, en promedio.

Incluso, Till proporciona planes de pagos para cualquier inquilino que acarree varios meses de retraso. Si bien el lanzamiento de la app de parte de la firma fundada en 2017 es reciente, su potencial de crecimiento para llegar a muchos arrendatarios en todo el mundo es enorme y ya se convirtió en una herramienta de ayuda para muchas personas con el fin de evitar desalojos.

"Hemos ayudado a miles de familias a permanecer en sus hogares durante esta pandemia. Y no se trata sólo de quedarse en el hogar. Cuando se estabilizan las finanzas en torno a la vivienda, también se colabora a equilibrar la vida y la economía de la gente. Hemos tenido personas que han dicho: ‘Gracias a la renta flexible, ahora he podido comprar comida para mis hijos durante las dos primeras semanas del mes’. O ‘Ahora he podido pagar mejor mis préstamos estudiantiles’", sintetizó Sullivan.

De acuerdo a cifras que maneja la propia compañía, gran parte de los que se inscriben ya se encuentran con retrasos en los pagos y/o afrontan un riesgo de desalojo. De ellos, el 98.5% no sólo regulariza su situación gracias a la herramienta, sino que además comienza a pagar en término.

Fuente: La Nación