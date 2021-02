Avanza en el Senado este proyecto que incrementa el presupuesto en dos áreas claves

Tiene por objeto "establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica"

Un plenario de las comisiones de Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen favorable al proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Diputados, que propone un incremento presupuestario progresivo para la ciencia y tecnología, hasta alcanzar el 1% del PBI en el año 2032.

Abrió el debate la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT), titular de Comisión de Ciencia y Tecnología, quien aseguró que esta "es una ley muy esperada por todo el sector científico de nuestro país" que "permite otorgar mayor previsibilidad y el crecimiento del sistema".

"Ningún modelo de desarrollo nacional puede prosperar sin ninguna inversión decidida en este sector", remarcó la legisladora, quien señaló que se está "cuadriplicando el presupuesto", ya que este año la inversión será de "mil millones de dólares" y en 2032 de "cuatro mil millones de dólares".

La oficialista expresó que "este es un reclamo histórico del sector". "Nos está tocando atravesar esta feroz pandemia, pero más allá de esto también nuestro presidente desde el primer minuto recuperó el rango ministerial que tenía la cartera", destacó.

Y agregó que "durante los gobiernos de Néstor y Cristina se creó el Ministerio, se repatriaron más de 1.200 investigadores, y creció de manera sostenida el presupuesto del área hasta alcanzar el 0,35% del PBI", algo que "se discontinuó en el año 2016". "Es el momento de abocar todos nuestros esfuerzos al sector. Con esta ley vuelve a ser la ciencia y tecnología una política de Estado", completó.

La puntana Eugenia Catalfamo (FdT) consideró que la iniciativa "es sumamente importante para el futuro y desarrollo de nuestro país", además de mostrar "el camino que quiere seguir nuestro país y este gobierno nacional y popular de la mano de Alberto Fernández".

También desde el oficialismo, el bonaerense Jorge Taiana (FdT) dijo que "es una ley necesaria, esperada" y, respecto al incremento progresivo hasta alcanzar el 1% del PBI, subrayó que "nuestras metas son modestas y reflejan la realidad de nuestro país".

Para el senador existe un desafío para que "crezca la investigación por parte del área privada". Enfatizó que "nuestra sociedad tiene que ir por más, por al menos un 2% del PBI" y abogó por "incrementar la meta cuando las condiciones lo permitan".

La neuquina Silvia Sapag (FdT) recordó un proyecto presentado junto a García Larraburu en el que ambas proponían llevar el aumento del presupuesto a la ciencia "en un 2% del presupuesto, no del PBI", el cual "era más ambicioso". No obstante, ponderó que este proyecto "como piso la verdad que está muy bien".

"Hasta el 2015 tuvimos previsibilidad en los dineros destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación", apuntó y criticó que "eso se vio interrumpido en estos últimos cuatro años de gobierno neoliberal, que intentó destruir absolutamente todo". Luego del cuestionamiento, la oficialista recompuso: "Pero acá estamos, con el aporte de la oposición, creando un programa certero".

Durante el debate, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) valoró que "en este tiempo que tenemos muchas dificultades podamos debatir un proyecto de estas características", que le da "previsibilidad y mayor presupuesto" al área.

"Nuestro principal desafío es ver cómo podemos desarrollar las regiones", observó y se preguntó sobre cómo se determinará la distribución de los fondos para cada una de las provincias, algo que "el proyecto no lo dice".

El porteño Martín Lousteau (UCR) coincidió con Taiana en que "es cierto que la meta es modesta y también es cierto que es difícil la articulación con el sector privado". Además, indicó que al no existir "una ley superior que garantice que se va a cumplir", en el país "tenemos muchas leyes de presupuestos mínimos" que "no se terminan cumpliendo".

Por eso, el legislador de Juntos por el Cambio opinó que "desde el punto de vista declarativo es muy importante, pero después hay que ver cómo lo llevamos a la práctica". En ese sentido, resaltó que en el proyecto "no hablamos nunca de cuál es la productividad, de cuáles son los sectores prioritarios, no hablamos nunca en cuáles vamos a hacer hincapié para gastar, y no hablamos nunca de evaluación".

Jorge Taiana recordó que Cristina Kirchner creó el MInisterio de Ciencia en su gestión.

Lousteau añadió que la iniciativa plantea "una carga excesiva sobre la institución Jefatura de Gabinete", al autorizarla para las reasignaciones presupuestarias, lo que "le da menos certeza, menos tranquilidad y un rumbo menos claro a lo que estamos haciendo".

En la recta final de la reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (FdT) afirmó que con esta ley la ciencia "va a mejorar año a año, y también tenemos la certeza que no vamos a retroceder" ya que "nadie al año siguiente podrá dar menos" recursos que el anterior. "Es una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno", enfatizó.

Respecto a la inquietud de Zimmermann, el cordobés opinó que el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) será "un buen ámbito para que las provincias discutamos de qué modo los recursos que tenemos se utilicen mejor".

Apoyó el planteo de Lousteau sobre "las prioridades", al proponer que "promovamos un debate en el Senado con los distintos sectores" para que "en algún momento, por medio de una nueva ley, podamos determinar esas prioridades".

El jefe de la bancada oficialista, el formoseño José Mayans, calificó al proyecto como "extraordinario" y sostuvo: "Aspiramos a la ciencia y tecnología al servicio del bienestar del ser humano".

"Esta es una decisión estratégica, estamos discutiendo liberación o dependencia", aseguró el formoseño y destacó que "es superior hablar del 1% del PBI que hablar del 2% del presupuesto nacional".

Martín Lousteau propuso cambios en el proyecto.

Qué propone la iniciativa

El proyecto declara de "interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina" y tiene por objeto "establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia y técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental".

Los fondos deberán destinarse para "promover la federalización del sistema científico-tecnológico", así como "desarrollar y diversificar la matriz productiva mediante el impulso de políticas de innovación sustentable".

También, "generar nuevos empleos de calidad", promover "la formación de profesionales", incrementar "la infraestructura y equipamiento", y "propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico", entre otros objetivos.

La iniciativa prevé un aumento escalonado que será el siguiente: de 0,28% en 2021; 0,31% en 2022; 0,34% en 2023; 0,39% en 2024; 0,45% en 2025; 0,52% en 2026; 0,59% en 2027; 0,68% en 2028; 0,78% en 2029; 0,90% en 2030; 0,95% en 2031; y 1% en 2032.

Asimismo, se establece que "la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior".

"Se establecerá una distribución de los fondos con criterio federal", estipula el texto, al tiempo que "se promoverá una consolidación y crecimiento de los sistemas provinciales de ciencia y tecnología e innovación, a partir de la articulación con el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT)".

Del incremento otorgado anualmente, el 20% deberá repartirse entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y "aplicarse a proyectos que promuevan un desarrollo armónico de las regiones del país, poniendo énfasis en aquellas de menor desarrollo".

El proyecto indica que el jefe de Gabinete tendrá que remitir anualmente "un informe respecto de la ejecución del presupuesto detallado por jurisdicciones y su grado de cumplimiento a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, para su control y seguimiento".

Finalmente, se señala que se podrán sancionar normas especificas para la participación del sector privado; y se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar medidas legislativas similares.