¿Adiós al iCar?: qué dijo Hyundai sobre el acuerdo con Apple y que pone en riesgo su vehículo autónomo y eléctrico

Luego de la suba tras el "no acuerdo", las acciones de Hyundai cayeron un 6,2%, lo que supuso una pérdida de u$s3.000 millones de su valor de mercado

La firma surcoreana Hyundai Motor Co dijo el lunes que de momento no está en negociaciones con Apple Inc sobre autos eléctricos autónomos, apenas un mes después de haber confirmado conversaciones iniciales con el gigante tecnológico, lo que llevó a un desplome de sus acciones.

Las acciones de Hyundai cayeron un 6,2%, lo que supuso una pérdida de u$s3.000 millones de su valor de mercado. Las acciones de su filial Kia Corp, que había sido señalada en medios de comunicación locales como posible socia operativa de Apple, se desplomaron un 15%, lo que supuso un golpe de u$s5.500 millones.

"No estamos manteniendo conversaciones con Apple sobre el desarrollo de vehículos autónomos ", afirmaron desde la empresa.

¿Qué pasó?

El anuncio pone fin a semanas de divisiones internas en el Grupo Hyundai Motor Co, matriz de ambos fabricantes de automóviles, sobre el posible acuerdo, en las que algunos ejecutivos plantearon su preocupación de convertirse en un fabricante por contrato para el gigante tecnológico estadounidense.

"Estamos recibiendo solicitudes de cooperación para el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos autónomos de varias empresas, pero están en una fase temprana y no se ha decidido nada", dijo hoy el fabricante de automóviles, para cumplir con las normas bursátiles que exigen actualizaciones periódicas a los inversores en relación con los rumores de mercado.

Las acciones de Kia se habían disparado un 61% desde que Hyundai confirmó inicialmente un informe de medios locales de principios de enero, según el cual Apple y Hyundai estaban en negociaciones para desarrollar vehículos eléctricos de autoconducción para 2027 y desarrollar baterías en fábricas estadounidenses operadas por Hyundai o Kia.

"Apple y Hyundai están en conversaciones, pero como está en una etapa temprana, no se ha decidido nada", dijo Hyundai, antes de publicar declaraciones posteriores que eliminaban todas las menciones a Apple pero decían que Hyundai estaba recibiendo solicitudes de cooperación en materia de coches eléctricos de grupos a los que no identificó.

La semana pasada, algunos medios de comunicación como la CNBC informaron que el acuerdo estaba a punto de cerrarse y un reporte surcoreano dijo que las empresas iban a firmarlo el 17 de febrero.

'Fuga' de ingenieros y clientes de Tesla a Apple

La rivalidad entre ambas empresas iría más allá de su capacidad económica para invertir y desarrollar nuevos vehículos, ya que ambas marcas coinciden en el público al que se dirigen: legión de fieles que apuestan por una categoría 'premium' dispuestos a pagar más por la marca. La lealtad al logo en el coche hasta ahora se aglutinaba en Tesla, pese a que otras marcas de alta gama ofrecen vehículo eléctricos mantienen su vínculo a la compañía de Elon Musk. Sin embargo, ahora podrían decantarse por el innovador coche que prepara Apple para poder sumar el logo de la manzana mordida a otra de sus pertenencias.

Tesla sigue siendo el favorito en vehículos eléctricos, pero eso podría cambiar a futuro

La 'fuga' de clientes está por ver, pero Apple ya ha conseguido fichar a varios ingenieros de Tesla para su proyecto de coche autónomo. La tecnológica estadounidense lleva trabajando en el proyecto Titan desde hace varios años, lo que ha incrementado la rivalidad con Tesla. Entre las incorporaciones, destacan la del exvicepresidente de ingeniería, Steve MacManus, en 2019 o la del diseñador de la compañía, Andrew Kim. Desde que se iniciara ya son decenas de trabajadores los que han decidido cambiar Palo Alto por Cupertino, aunque para muchos es una vuelta a casa, ya que, como recoge Bloomberg, Tesla es la empresa que más empleados de Apple ha contratado en los últimos años.

A la espera de que se confirme la producción del 'Apple Car', los mercados reaccionan de forma positiva. Este jueves, tras conocerse las versiones que apuntan a que puede estar finalizando un acuerdo para producir vehículos autónomos con Hyundai-Kia, Apple avanzó un 2,58%. Mientras que el pasado mes de enero, cuando Hyundai confirmó las primeras informaciones de que estaba en negociaciones con el gigante tecnológico, aunque luego se retractó, provocó un fuerte avance (+19%) de sus títulos, indicó La Información.