Nadie se quiere quedar afuera: Puma se mete en los deportes electrónicos

La prestigiosa marca deportiva alemana firma un convenio con Riot Games para llegar al mundo de League of Legends en toda América Latina

Puma, siempre en búsqueda de impulsar los deportes, tanto tradicionales como innovadores, anuncia su colaboración con Riot Games para las próximas temporadas de League of Legends (LOL).

Esta será la primera marca deportiva en sumarse a la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) en un dúo que espera sobresalir e ir creciendo en el tiempo y seguir empujando los esports a nuevos límites.

"La competición de League of Legends sigue creciendo en Latinoamérica e integrar una marca deportiva de renombre mundial como PUMA a la lista de nuestros aliados es sin duda una gran noticia para la LLA" explicó Daniel Morales, Partnerships & Alliances Manager para Riot Games Latinoamérica.

Sponsor del campeón

Además de participar dentro de las transmisiones de la Liga Latinoamérica, Puma será la marca encargada de vestir a All Knights, ganadores del campeonato de Apertura de 2020 que actualmente está integrado por Straight, Grell, Kiefer, Pancake y Wadid.

La determinación y el entusiasmo por ganar, así como la alegría y el disfrute que acompañan a todos los apasionados por las competiciones, son pilares que comparten PUMA y All Knights y se ven reflejados en su técnica en la arena de juego.

Esta alianza es una clara muestra del interés de Puma en apoyar a todos los deportes y promover su crecimiento y desarrollo. El espíritu rebelde y enérgico que caracterizan a PUMA, la impulsan a ser parte de los esports, un deporte que es más que un juego y que cada vez tiene más fanáticos y competidores.

"Como una marca que se mantiene a la vanguardia en la escena deportiva a nivel mundial, es clave para nosotros asociarnos con la LLA y All Knights. Estamos emocionados de sumarnos y proponer nuevas colaboraciones en torno a los esports en Latinoamérica, así como de llegar a un mercado y público tan apasionado cómo PUMA. Desde hace más de 70 años somos -protagonistas del mundo deportivo, siempre buscando nuevas oportunidades y desfiándonos como marca para ir más lejos. Para PUMA los esports son más que un juego, son un deporte, y es parte de nuestra esencia querer impulsarlos. Estamos ansiosos por todo lo que este camino significa y por los éxitos que vendrán.", señaló Carlos Laje, Gerente General de PUMA Latinoamérica.

Dentro de las novedades que PUMA adelanta con entusiasmo, es que se viene una línea de productos que nacen de esta colaboración con LLA y llegará posiblemente el segundo semestre del año a algunos países de Latinoamérica.

All Knights presentó el jersey oficial para la temporada Apertura 2021 en colaboración con PUMA a través de una transmisión en vivo en sus canales oficiales.

Felipe Rossi, Dueño y CEO de All Knights señala: "Quiero agradecer la confianza de la marca PUMA por creer en nosotros, una marca tan importante a nivel mundial que hoy se une a los Esports en Latinoamérica. Sabemos de las grandes alianzas que mantienen con equipos y deportistas de elite mundial, con esto queda demostrado que los esports no son un juego... son un deporte. Confiamos en seguir dando alegrías y obteniendo grandes triunfos, más ahora que contamos con un auspiciador de nivel mundial. Gracias PUMA por confiar en All Knights".

La LLA inicia el próximo 30 de enero, donde los 8 mejores equipos de League of Legends se enfrentarán por el campeonato de Apertura 2021, podrás seguir la transmisión a través de los canales oficiales en Twitch y Youtube.