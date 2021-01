Mercado Libre lanza su primera oferta de valores de deuda: qué son y qué significan para el futuro de la empresa

La empresa fundada por Marcos Galperín sigue extendiendo sus operaciones en diversos ámbitos y para ello utilizará nuevas herramientas

Las notas incluirán una serie de notas senior sostenibles garantizadas (Notas Sostenibles). Mercado Libre tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los Bonos Sostenibles para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, uno o más Proyectos Elegibles nuevos o existentes.

¿Qué son las notas de deuda?

Depósito de Mercado Libre en zona sur

Son inversiones definidas y gastos realizados por Mercado Libre o cualquiera de las subsidiarias de MercadoLibre después del fecha de emisión de las Notas Sustentables o realizadas por MercadoLibre o sus subsidiarias en los 24 meses anteriores a la emisión de las Notas Sustentables, que:

(i)contribuyan a objetivos ambientales tales como: transporte limpio, conservación y preservación de tierras, eficiencia energética, renovables energía, edificios ecológicos y prevención y control de la contaminación

(ii)tienen como objetivo abordar o mitigar un problema social específico o buscar lograr resultados sociales positivos especialmente, pero no exclusivamente, para una o más poblaciones objetivo o

(iii) combinar (i) y (ii).

El comunicado de prensa no es una oferta para vender o comprar, ni una solicitud de una oferta para comprar o vender, valores.

Gigante argentino

En base a un listado de negocios que mayor crecimiento tuvieron en 2020 elaborado por el diario inglés Financial Times, en las que se incluyen Tesla y Amazon, entre otras, aparecen solo dos firmas latinoamericanas. Una de ellas, como era de esperarse, es la argentina Mercado Libre.

MELI logró convertirse en la empresa más grande de Latinoamérica

La empresa fundada por Marcos Galperin, se convirtió en 2020 en la compañía más grande de América Latina, con una "capitalización de mercado" de 84.000 millones de dólares, ubicandose en el puesto 24 en el ranking con un aumento de 204% en su cotización en el Nasdaq, el máyor de los índices bursátiles norteamericanos. La brasieña StoneCo, de pagos electrónicos fue la otra latinoamericana del listado. La firma fundada en 2012, aumentó su cotización en 134%, para valer 26.000 millones de dólares, menos de un tercio de la de Mercado Libre.