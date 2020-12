Luis Ureta, de Globant: "En el ADN, en la empresa sigue el carácter emprendedor de sus cuatro fundadores"

Actualmente Globant tiene hoy 14.300 empleados en 16 países y cuenta entre sus clientes con Google, Disney, LinkedIn, Santander y Glovo

El unicornio criollo Globant es una empresa desconocida para la mayoría de españoles, sin embargo en Argentina es de las fintech más populares. Pero además, su tecnología impacta a diario en casi 1.000 millones de personas en el mundo.

Fundada en 2003 y especializada en servicios digitales, es hoy uno de los cinco unicornios argentinos, junto con MercadoLibre, Despegar, OLX y Auth0.

Asimismo, en el marco de la pandemia por el coronavirus, se aceleró la adopción de sus soluciones en todo el mundo, provocando un rally bursátil en sus acciones.

Sus títulos se revalorizaron más de un 140% desde finales de marzo y hoy vale en Bolsa más de u$s 8.500 millones. Un 470% más que hace cinco años. Globant tiene hoy 14.300 empleados en 16 países y cuenta entre sus clientes con Google, Disney, LinkedIn, Santander y Glovo.

El nuevo director general

Luis Ureta acaba de ser nombrado director general de la firma en España, un mercado que asegura es "estratégico" y donde planean hacer fuertes inversiones, y en el marco de una entrevista, Ureta brindó varias declaraciones.

Pero además, el director general afirmó que en febrero, marzo y abril vivieron meses de zozobra, porque sus clientes se estaban reorganizando por el covid, pero a partir de mayo se empezó a notar una recuperación bastante acentuada, tanto en España como a nivel global.

Según Ureta esto se debió a dos hechos. Por un lado, las compañías aceleraron los proyectos digitales que ya tenían definidos, y por otro, se generaron nuevos proyectos para abordar los cambios de consumo, ya que esta crisis provocó que haya un consumidor más digital que nunca.

"Ambas situaciones han acelerado nuestro negocio. Si en 2019 tuvimos unos ingresos de más de u$s 659 millones, este año superaremos los u$s 800 millones, y los contratos cerrados a diciembre de 2020 nos permiten proyectar que alcanzaremos los u$s 1.000 millones en 2021. Globant crece en torno al 27% interanual desde que cotiza", agregó.

Por otro lado, Ureta se refierió a la clave al éxito, y aseguró que lo primero ser una compañía nativa digital. En el ADN de Globant sigue el carácter emprendedor con el que sus cuatro fundadores pusieron en marcha la compañía.

Google como cliente

El primer gran cliente fue Lastminute.com, que les permitió pasar de facturar u$s 200.000 dólares en el primer año a tres millones en el segundo. Y en 2006, la compañía empezó a trabajar con Google como desarrolladora externa de software.

"Fuimos la primera empresa con la que Google hizo outsourcing de sus servicios de tecnología. Trabajar con estas empresas y otras muchas de la Costa Oeste de EE UU nos permitió adoptar unas metodologías y un modelo organizativo ágiles, que mantenemos hoy, y que es uno de nuestros ases para poder ejecutar esos programas de transformación digital", afirmó.

"Efectivamente, las empresas han empezado a aplicar recortes en busca de eficiencias y continuarán en 2021", afirmó el director.

Por otro lado, la empresa hizo un gran apuesta en España ya que es un mercado clave en el plan de expansión por su papel geoestratégico, y además actúa como puerta de entrada a Europa, donde el unicornio puso foco ahora porque es la última región donde ha empezado a operar, y a la vez es influyente hacia Latinoamérica a través de sus empresas del Ibex 35 y de otras compañías internacionalizadas.

"Haremos fuertes inversiones aquí, en talento y tecnología, especialmente en inteligencia artificial. Entre mis obligaciones está montar centros de expertise en España para poder incorporar talento español a la propuesta global de Globant. A día de hoy, estamos considerando crear dos centros, uno en Málaga y otro en Alicante, e incorporar a más de 500 profesionales en 2021. Para ello, estamos haciendo un mapa de talento para hacer ese matcheo y determinar qué tipo de tecnología gestionar desde estos centros", expresó.

Por otro lado, Ureta se refirió a las predicciones por parte de la empresa que espera que ocurran en 2021. "Efectivamente, las empresas han empezado a aplicar recortes en busca de eficiencias y continuarán en 2021, pero muchos presupuestos se están reconduciendo hacia terminar la digitalización que han empezado, porque los modelos de negocio de muchas industrias y de muchos de nuestros clientes han sufrido cambios", afirmó.

Además, agregó que el consumidor ya no está donde estaba y muchas compañías, por ejemplo las grandes del sector de la distribución, están buscando modelos operativos flexibles. Sumó que hoy se debe conectar con el cliente a través de diferentes canales y ofrecer experiencias hiperpersonalizadas.

Asimismo, también dijo que antes las empresas quizás eran más reacias a contratar servicios de manera más distribuida, pero hoy entienden que si tienes el mejor talento al mejor precio, les da igual dónde esté mientras trabaje con un marco de trabajo hiperestablecido y moderno, que es el que tiene Globant y que le permite ganar agilidad y mejorar eficiencias, publicó el sitio de Cinco Días.